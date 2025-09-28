Ai Ogura Putusakan Mundur dari MotoGP Jepang

Pendatang baru Trackhouse Ai Ogura mengakhiri akhir pekan di kandangnya lebih awal.

Ai Ogura, 2025 Japanese MotoGP

Ai Ogura akan bergabung dengan pebalap pabrikan Aprilia, Jorge Martin, yang absen di MotoGP Jepang sore ini.

Pebalap rookie ini, yang lolos kualifikasi ke-13 untuk ajang kandangnya di Motegi, kemudian meraih poin terakhir dengan posisi kesembilan dalam sprint hari Sabtu, masih berjuang melawan cedera tangan yang dialaminya di Grand Prix San Marino sebelumnya.

Pernyataan Trackhouse berbunyi: “Setelah kecelakaan parah yang dialami pebalap Trackhouse MotoGP Team, #79 Ai Ogura, di putaran awal Grand Prix San Marino, Ai telah membalap di Motegi dengan sedikit rasa tidak nyaman di tangan kanannya.

“Sayangnya, kondisi ini semakin memburuk hingga ia terpaksa mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang.

“Meskipun ia sangat kecewa karena tidak dapat balapan untuk para penggemar tuan rumah, kesejahteraan dan keselamatannya di trek harus menjadi prioritas.

“Tim sedang memantau kondisinya bersama tim medis Kejuaraan Dunia MotoGP dan mendukung Ai dalam proses pemulihan.

“Partisipasinya di Grand Prix Indonesia minggu depan akan ditinjau perkembangannya saat tim tiba di Mandalika.”

Ogura hanya mencatatkan waktu tercepat ke-21 setelah enam putaran dalam sesi pemanasan Minggu pagi.

