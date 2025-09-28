MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Double, Marc Marquez Juara Dunia

Marc Marquez meraih gelar MotoGP ketujuhnya, dan gelar juara dunia Grand Prix kesembilan, di MotoGP Jepang di Motegi, Minggu. Memenangi 11 Grand Prix dan 14 Sprint di musim pertamanya bersama Ducati Lenovo, Marc Marquez mengamankan gelar juara dunia pertamanya sejak 2019 dengan finis di kedua di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang mendominasi. MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 24 Laps 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +4.196s 3 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +6.858s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +10.128s 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +10.421s 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +14.544s 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +17.588s 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +21.160s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +21.733s 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +23.107s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +23.616s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +23.882s 13 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +29.359s 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +30.788s 15 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +30.990s 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +31.712s 17 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +34.157s 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +34.792s Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) DNF Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF * Rookie Bagnaia menegaskan comebacknya dengan tampil sempurna sepanjang akhir pekan. Pole, Sprint Race, dan memimpin setiap putaran menuju kemenangan Grand Prix, bahkan asap yang mengepul dari Desmosedici-nya tidak menghentikan Pecco meraih kemenangan. Article continues below ADVERTISEMENT Di belakang mereka, mantan rekan setim Marquez, Joan Mir, mengamankan podium Honda pertamanya di balapan kandang tim, dan menjadi hasil tiga besar pertamanya sejak 2021 di Suzuki. Marquez yang tampak emosional berhenti di pinggir lintasan untuk menonton video montase spesial tentang semua yang telah dilaluinya dalam lima musim sejak gelar terakhirnya, sebelum merayakannya dengan kalimat "Lebih dari sekadar angka".

Setelah start yang buruk, Marquez merangsek masuk di Tikungan 1 dan kembali ke posisi ketiga, di belakang Bagnaia dan Pedro Acosta yang start dari posisi terdepan. Mir melebar dan berhasil menyalip di posisi keempat.

Marquez, yang menyebut Acosta dan Mir sebagai pembalap yang paling sulit disalip dalam sesi Sprint, kembali gagal menyalip pembalap KTM yang melakukan pengereman mendadak tersebut.

Bagnaia unggul 3,5 detik saat Marquez akhirnya berhasil mengungguli Acosta tepat sebelum pertengahan balapan, sementara Mir, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli juga berhasil menurunkan pembalap RC16 yang mulai melemah tersebut.

Balapan Acosta semakin kacau ketika ia menerobos gravel di Tikungan 1, finis di posisi ke-17 dan tidak mendapatkan poin.

Marquez telah lolos dari pertarungan di belakang, tetapi bisa benar-benar memangkas jaraknya ke Bagnaia.

Drama terjadi ketika kepulan asap terlihat dari knalpot kanan bawah motor Bagnaia dengan sepuluh lap tersisa, membuat para kru Ducati di pit tampak cemas.

Asap kemudian tampak berhenti… hanya untuk kembali lagi dan lebih tebal dengan lima putaran tersisa, meningkatkan kemungkinan bendera hitam dan oranye sekalipun GP25 terus melaju.

Bagnaia tampak tak menyadari asap, sementara Marquez memangkas keunggulan dari empat menjadi dua detik, tetapi mengincar hadiah yang jauh lebih besar dan mundur di lap-lap terakhir.

Alex Marquez, yang harus mengungguli Marc setidaknya tujuh poin hari ini agar perayaannya tetap meriah, menyelesaikan akhir pekan yang sulit di posisi keenam.

Juara dunia Jorge Martin dan pembalap pendatang baru Trackhouse, Ai Ogura, sama-sama absen di grand prix tersebut.

Martin mengalami patah tulang selangka ketika ia melakukan 'kesalahan perhitungan serius' saat mengerem di tikungan pertama balapan Sprint dan bertabrakan dengan rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi.

Ogura kemudian mengundurkan diri dari grand prix karena rasa sakit yang terus berlanjut di tangan kanannya yang cedera di Misano.

Martin dipastikan absen di putaran Indonesia akhir pekan depan dengan partisipasi Ogura “tergantung pada tinjauan perkembangannya saat tim tiba di Mandalika.”