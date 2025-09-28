Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang di Motegi
Pembaruan Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang hari Minggu di Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Marc Marquez mengunci gelar juara Grand Prix kesembilan, dan gelar juara MotoGP ketujuh, dengan finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, di Grand Prix Jepang.
Penampilan sempurna Bagnaia di akhir pekan Motegi memangkas keunggulan Alex Marquez menjadi 66 poin dalam perebutan posisi kedua, dengan lima putaran tersisa.
Marco Bezzecchi yang cedera tertinggal 32 poin di belakang Bagnaia, sementara podium debutnya bersama Honda membawa Joan Mir ke posisi ke-15.
Pedro Acosta dari KTM tertinggal di belakang Franco Morbidelli, menempati posisi keenam setelah perebutan podium di awal balapan berakhir dengan kecelakaan di gravel.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Jepang
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|541
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|340
|(-201)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|274
|(-267)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|242
|(-299)
|5
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|196
|(-345)
|6
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|195
|(-346)
|7
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|182
|(-359)
|8
|^1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|149
|(-392)
|9
|˅1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|147
|(-394)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|124
|(-417)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|105
|(-436)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|97
|(-444)
|13
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|95
|(-446)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|89
|(-452)
|15
|^3
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|72
|(-469)
|16
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-469)
|17
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|70
|(-471)
|18
|˅1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|58
|(-483)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-496)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-507)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|26
|(-515)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-525)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-531)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-533)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-533)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|3
|(-538)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie