Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang di Motegi

Pembaruan Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang hari Minggu di Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Marc Marquez mengunci gelar juara Grand Prix kesembilan, dan gelar juara MotoGP ketujuh, dengan finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, di Grand Prix Jepang.

Penampilan sempurna Bagnaia di akhir pekan Motegi memangkas keunggulan Alex Marquez menjadi 66 poin dalam perebutan posisi kedua, dengan lima putaran tersisa.

Marco Bezzecchi yang cedera tertinggal 32 poin di belakang Bagnaia, sementara podium debutnya bersama Honda membawa Joan Mir ke posisi ke-15.

Pedro Acosta dari KTM tertinggal di belakang Franco Morbidelli, menempati posisi keenam setelah perebutan podium di awal balapan berakhir dengan kecelakaan di gravel.

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)541 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)340(-201)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)274(-267)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)242(-299)
5^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)196(-345)
6˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)195(-346)
7=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)182(-359)
8^1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)149(-392)
9˅1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*147(-394)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)124(-417)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)105(-436)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)97(-444)
13=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)95(-446)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)89(-452)
15^3Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)72(-469)
16˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-469)
17˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*70(-471)
18˅1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)58(-483)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-496)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-507)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)26(-515)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-525)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-531)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-533)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-533)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*3(-538)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

