Marc Marquez "Damai" setelah Memenangi Gelar Kesembilannya

Marc Marquez measa damai setelah memenangkan gelar MotoGP ketujuhnya.

Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, World Champion's podium. Credit: Gold and Goose
Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, World Champion's podium. Credit: Gold and Goose
© Gold & Goose

Gelar juara dunia kesembilan telah membuat Marc Marquez "damai" enam tahun setelah meraih gelar juara MotoGP sebelumnya pada tahun 2019.

Marquez memenangkan gelar kesembilan, yang ketujuh di MotoGP, dengan finis kedua di Grand Prix Jepang, finis di belakang rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, dan di depan Joan Mir dari Honda yang melengkapi podium.

Bagi Marc, ini berarti akhir dari perjalanan panjang kembali ke puncak Kejuaraan Dunia setelah menderita cedera patah lengan yang dideritanya pada tahun 2020, kemudian masalah dengan diplopia berulang, sampai bergulat melawan mesin yang tidak kompetitig di Honda.

Berbicara setelah memastikan gelar di Jepang, Marquez mengatakan dia sekarang "damai dengan diri saya sendiri" setelah membuat "kesalahan besar dalam karier saya".

"Sulit untuk berbicara," kata Marc Marquez kepada siaran MotoGP World Feed setelah balapan di Jepang.

"Aku tak ingin mengingat apa yang telah kusimpan, aku hanya ingin menikmati momen itu, tapi memang benar itu sulit.

"Itu sangat sulit. Tapi sekarang aku merasa damai dengan diriku sendiri.

"Jadi, aku melakukan kesalahan besar untuk karierku dengan kembali lebih awal, lalu aku berjuang, berjuang, berjuang.

"Aku merasa damai."

Gelar juara musim 2025 adalah pertunjukan dominasi Marquez. Setelah 17 putaran, ia telah meraih 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race.

Musim ini telah membawanya meraih total 99 kemenangan Grand Prix dan menyamai Valentino Rossi, Carlo Ubbiali, dan Mike Hailwood dengan sembilan gelar juara dunia di semua kelas.

Marc Marquez Merasa Damai setelah Memenangi Gelar Kesembilannya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Akui Sempat Takut saat Motor Bagnaia Berasap
1m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez "Damai" setelah Memenangi Gelar Kesembilannya
20m ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, World Champion's podium. Credit: Gold and Goose
WSBK Results
WorldSBK Aragon 2025: Bulega Balas Kekalahan Race 1 di Superpole Race
48m ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan
6h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Japanese GP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang di Motegi
6h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Double, Marc Marquez Juara Dunia
6h ago
Start, 2025 Japanese MotoGP
Moto3 Results
Moto3 Jepang 2025: Munoz Tampil Heroik untuk Kemenangan Motegi
7h ago
David Munoz, Moto3, 2025, Japanese GP
MotoGP News
Ai Ogura Putusakan Mundur dari MotoGP Jepang
8h ago
Ai Ogura, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
8h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP