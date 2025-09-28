Marc Marquez Akui Sempat Takut saat Motor Bagnaia Berasap

Juara dunia MotoGP Marc Marquez mengaku takut terjatuh saat motor Ducati Francesco Bagnaia di depannya mulai mengepulkan asap di Grand Prix Jepang.

Pembalap 32 tahun itu dinobatkan sebagai juara dunia 2025 pada hari Minggu di Motegi setelah finis kedua dari Bagnaia, sementara rival satu-satunya Alex Marquez finis di posisi keenam.

Kemenangan ini mengakhiri penantian enam tahun Marc Marquez sejak gelar terakhirnya, dan terjadi setelah cedera parah dan keputusan besar dalam kariernya untuk beralih dari Honda ke Ducati pada akhir tahun 2023.

Penobatan Marquez tampak pasti hampir sepanjang Grand Prix, meskipun tahap akhir balapannya cukup menegangkan karena ia berada di belakang motor Ducati Pecco Bagnaia yang terus mengepulkan asap.

Masalah tersebut tidak menghalangi Bagnaia meraih kemenangan Grand Prix pertamanya sejak COTA, tetapi Marquez mengakui ia takut ia akan jatuh karena oli.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Maksud saya, memang benar Anda lihat di paruh pertama balapan saya sedikit lebih kaku dari biasanya untuk menyalip [Pedro] Acosta,” katanya. “Saya mencoba di awal, tetapi kemudian saya memutuskan untuk menunggu.

“Ketika ban mulai turun, saya tahu kecepatan saya bagus.

“Dan ketika saya di posisi kedua, saya hanya mengendalikan sedikit jarak antara saya, Pecco, dan Joan.

“Tetapi Joan mulai menekan. Lalu saya berkata, ‘Oke, saya akan menekan, saya ingin finis kedua’.

“Tetapi kemudian saya melihat asap dari motor Pecco. Dan saya takut, karena pembalap pertama di belakang Pecco adalah saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, jika ada yang terjatuh, itu adalah saya. Tetapi untungnya bagi saya, bagi semua pembalap, dan bagi Pecco, tidak ada yang terjadi dan kami menyelesaikan hari dengan baik.”

Seandainya Marc Marquez mengalami kecelakaan dan Bagnaia juga gagal finis, Alex Marquez akan naik dari posisi keenam ke posisi keempat, yang berarti gelar juara dunia MotoGP tidak akan dikunci di Motegi.

Marc Marquez kini telah mengantongi tujuh gelar juara dunia MotoGP dan sembilan gelar juara Grand Prix di semua kelas, menyamai rekor rival abadinya, Valentino Rossi.

Ducati berpeluang meraih tiga gelar juara dunia akhir pekan depan di Indonesia dengan kesuksesan lain di kejuaraan tim, yang akan melengkapi kesuksesan pembalap dan konstruktornya di tahun 2025.