Marc Marquez Jelaskan Kenapa Gelar 2025 Terasa Emosional

Bahkan sebelum melewati garis finis untuk meraih gelar MotoGP ketujuhnya di Grand Prix Jepang hari Minggu, air mata sudah mengalir di balik helm Marc Marquez.

“Hari ini saya tak bisa mengendalikan emosi,” Marquez tersenyum, yang tertinggal beberapa detik dari rekan setimnya yang juga pemenang balapan, Francesco Bagnaia, di lap terakhir (lihat di bawah).

“Di lap terakhir saya menangis di balik helm, bahkan sulit untuk melihat titik rem!”

Podium lap times, 2025 Japanese MotoGP

Tak ada juara dunia kelas utama sejak 1949 yang menunggu lebih lama di gelar juaranya daripada Marquez, yang kariernya bagaikan kisah dua ekstrem – matahari dan bulan yang menghiasi helm rival beratnya, Valentino Rossi.

Marquez menjadi juara dunia selama delapan dari sepuluh musim sejak debutnya di kelas 125cc pada tahun 2010.

Itu termasuk awal karier MotoGP-nya yang memecahkan rekor, menjadi pembalap pertama sejak Kenny Roberts yang dinobatkan sebagai juara sebagai rookie, serta yang termuda dalam sejarah pada usia 20 tahun 266 hari.

Kesuksesannya sempat terhenti sejenak di 2015, tetapi Marquez telah memenangkan enam gelar juara MotoGP dalam tujuh musim untuk Repsol Honda di akhir musim 2019 yang dominan.

Segalanya tampak sempurna bagi Marquez, tapi apa yang terjadi pada tahun 2020 menandai fase terberat dalam karier, dan hidupnya.

Patah lengan dan kembalinya cedera secara prematur di Jerez berujung pada empat operasi, patah tulang tambahan, dan penglihatan ganda yang berulang.

Menjelaskan luapan emosi setelah bendera finis pada hari Minggu, Marquez berkata: “Enam tahun lalu, saya tidak tahu apa itu penderitaan. Saya baru saja merasakan kejayaan, sepanjang karier saya, sejak 2010.

“Memang benar saya mengalami beberapa cedera, tetapi pemulihannya selalu 3 bulan, 4 bulan, lalu menang lagi.

“Jadi, ketika Anda menjalani empat tahun, dengan empat operasi berbeda di lengan. Selain itu, saya juga mengalami patah tulang lain selama waktu itu, dan penglihatan ganda dua kali. Itu sangat sulit.

“Kita manusia. Saya punya bakat, dan orang lain juga punya bakat lain, tetapi kita manusia dan hanya berusaha melakukan yang terbaik.”

Marc Marquez, world champion trophy, 2025 Japanese MotoGP

Pebalap berusia 32 tahun itu kini menjadi juara termuda dan tertua di era MotoGP, setelah meninggalkan Honda untuk mengendarai Ducati berusia satu tahun secara gratis di Gresini pada tahun 2024.

Penampilan Marquez meyakinkan Ducati untuk mempromosikannya, alih-alih juara bertahan Jorge Martin, untuk kursi pabrikan bersama Bagnaia pada tahun 2025.

Dan sisanya – seperti kata pepatah – adalah sejarah.

“Saya merasa tenang dengan diri saya sendiri sekarang. Semuanya sudah selesai, tetapi saya memiliki ambisi yang sama!” tegas Marc, yang kontraknya dengan Ducati saat ini berlaku hingga akhir tahun 2026.

Lima putaran tersisa musim ini, yang berarti Marquez – pemenang 11 dari 17 Grand Prix (dan 14 Sprint) – memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 13 kemenangan GP pada tahun 2014.

Sementara itu, adiknya, Alex, akan menghadapi pertarungan dengan pemenang Motegi, Bagnaia, untuk melengkapi posisi satu-dua keluarga Marquez di klasemen akhir.

Pebalap Italia itu kini terpaut 66 poin dari pebalap Gresini dengan 185 poin masih tersedia.