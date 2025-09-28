Gelar MotoGP 2025 Marc Marquez Menjawab Pertanyaan Ducati

General Manager Ducati, Gigi Dall’Igna, mengatakan ia kini "sangat memahami" mengapa mereka "butuh waktu yang lama" untuk memenangkan gelar MotoGP setelah kemenangan Marc Marquez di tahun 2025.

Pembalap pabrikan Ducati tersebut merayakan gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya pada hari Minggu setelah finis kedua di Grand Prix Jepang.

Ini menandai gelar pertamanya dalam enam tahun, gelar pertamanya untuk Ducati, dan diraih lima tahun setelah cedera lengan serius yang menghambat kariernya.

Marc Marquez meninggalkan Honda setahun lebih awal di tahun 2023 untuk bergabung dengan Gresini dengan motor Ducati guna membangun kembali kepercayaan dirinya, sebelum mendapatkan kursi tim pabrikan untuk musim ini.

Dalam perjalanannya, Marquez telah memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race di musim ini, sekaligus hampir sendirian memenangkan kejuaraan konstruktor untuk Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dall’Igna, yang sebelumnya menyaksikan Marquez jadi momok Ducati selama bertahun-tahun saat Andrea Dovizioso jadi harapan pertama Borgo Panigale, kini memahami alasannya.

“Saya tak bisa membayangkan hari seperti ini,” ujarnya kepada situs web resmi MotoGP, Minggu.

“Juara dunia, posisi pertama dan kedua dalam balapan, Pecco [Bagnaia] yang tampil fantastis sepanjang akhir pekan dan terutama dalam balapan.

“Jadi, ini hari yang sempurna dan saya sangat, sangat bahagia.

“Ketika saya merekrut Marc, saya cukup yakin ini adalah hal terbaik untuk Ducati, tetapi saya tidak bisa membayangkan hal seperti itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia mendominasi musim ini dan melakukan pekerjaan yang luar biasa.

“Sejujurnya, cukup mudah bekerja dengannya. Sangat jelas ketika dia mengomentari masalah motor.

“Dia, tentu saja, cepat di trek dan ini adalah hal terpenting. Mudah.

"Bahkan dalam kesulitan sekalipun, dia tetap tenang dan berusaha menyelesaikan masalah. Jadi, senang sekali bisa bekerja dengannya.

"Setelah tahun ini, saya mengerti betul mengapa kami butuh waktu lama untuk memenangkan kejuaraan pertama karena Marc luar biasa saat berada di trek dengan motornya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sangat sulit untuk bersaing dengannya. Dia ingin menang. Mudah. ​​Dia ingin menang."

Sedikit yang bisa menyamai pencapaian Marc Marquez

Dall’Igna menambahkan bahwa hanya sedikit atlet di dunia olahraga yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan Marquez dalam kembali ke puncak setelah cedera serius tersebut.

“Dia berhasil melewati masa-masa yang fantastis untuk pulih dari masalahnya,” ujarnya. “Itu tidak mudah. ​​Dia mengambil beberapa keputusan sulit selama masa-masa ini. Namun pada akhirnya dia kembali mencapai puncak.

“Jadi, ini fantastis. Saya yakin hanya sedikit atlet di dunia yang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Marc untuk pulih dari cederanya.”