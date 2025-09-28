Alex Marquez: Orang-Orang Hanya Meliahat 10% dari Comeback Marc Marquez

Pada hari Minggu di Grand Prix Jepang, Marc Marquez dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP tujuh kali setelah finis kedua dalam balapan 24 lap.

Ini adalah gelar ketujuhnya, dan yang pertama sejak menjadi juara pada tahun 2019. Setelah itu kariernya mengalami kemunduran besar setelah mengalami cedera lengan serius di Grand Prix Spanyol 2020.

Pembalap berusia 32 tahun itu menjalani empat operasi besar, serta dua kali diplopia akibat kecelakaan lain, sementara juga menghadapi pertanyaan serius tentang masa depannya karena paket Honda yang terbukti tidak kompetitif.

Diyakinkan oleh Alex Marquez untuk bergabung dengan skuad Gresini Ducati pada tahun 2024 untuk mencoba membangun kembali kepercayaan dirinya, langkah itu terbukti vital bagi Marc Marquez untuk kembali menjadi juara dunia.

Mengakui bahwa kemenangan gelar Marc "melepaskan beban dari pundak saya", Alex Marquez memuji usaha sang kakak.

"Saya sangat senang, karena pertama-tama, beban di pundak saya terangkat," ujarnya. "Akhir pekan ini tidak mudah dikendalikan.

"Saya satu-satunya yang masih punya beberapa pilihan [untuk menghentikan Marc meraih gelar juara], banyak sorotan kamera, dan ketika Anda tidak memiliki perasaan terbaik di trek, semuanya menjadi seperti bola salju besar, dan setiap saat semakin buruk.

"Tapi bagaimanapun, darinya, dia pantas mendapatkannya. Saya tidak pernah ragu bahwa dia akan kembali, bahwa dia akan kuat.

"Memang benar bahwa orang-orang di rumah hanya melihat 10% dari kebangkitannya - bukan 100%.

"Saya merasa terhormat untuk menyaksikan semua kebangkitan itu secara langsung. Dia pantas mendapatkannya lebih dari siapa pun." "Dia lebih baik dari siapa pun tahun ini.

"Jadi, saya tidak ragu bahwa ketika dia memiliki segalanya, ketika dia memiliki segalanya, dia akan kembali lebih kuat dan dia menunjukkannya tahun ini."

Alex Marquez berada di posisi keenam dalam perlombaan pada hari Minggu setelah menjalani akhir pekan Grand Prix Jepang yang sebagian besar sulit.