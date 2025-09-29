Bagnaia "Sangat Senang, Sangat Marah" usai MotoGP Jepang yang Sempurna

Francesco Bagnaia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika perubahan transformatifnya dengan Ducati GP25 di MotoGP Jepang ditemukan lebih awal.

Musim yang menyedihkan dengan masalah bagian depan yang terus-menerus membuat Bagnaia kehilangan kemampuannya dalam pengereman, dan ia tiba di Motegi tanpa satupun podium dari 10 balapan terakhir.

Namun setelah akhir pekan kandang buruk di Misano, Ducati menawarkan beberapa perubahan 'tidak konvensional' dalam tes pasca-balapan yang berdampak besar.

"Saat tes di Misano, saya melaju 0,7 detik lebih cepat, jadi perbedaannya cukup besar," kata Bagnaia di Jepang.

Setelah beberapa kali 'fajar palsu', tidak sedikit yang skeptis bahwa progres Bagnaia akan bertahan di trek lain.

Tapi Bagnaia tampil luar biasa di Motegi. Memimpin sesi Practice, mengunci pole, dan menorehkan kemenangan ganda dengan memimpin setiap putaran Sprint Race dan Grand Prix.

"Saya tidak pernah pergi!" Bagnaia tersenyum ketika ditanya apakah ia kembali oleh Matt Birt dari MotoGP. "Memang benar hasil dari musim ini agak aneh, dan apa yang terjadi akhir pekan ini adalah... kami akhirnya menemukan jalannya.

"Saya sangat senang dengan hasil hari ini, tetapi saya juga sangat kesal dengan akhir pekan ini, karena mungkin kami bisa melakukannya lebih awal, mungkin setelah satu atau dua Grand Prix.

"Kami memang sedikit kesulitan selama musim ini, tetapi akhirnya tes di Misano memberi kami kesempatan untuk mencoba hal-hal yang sangat membantu saya. Beberapa [hal] spesifik yang juga membantu saya dalam situasi lain.

"Jadi, sangat senang, akhirnya kami menemukannya."

Waktu balapan Bagnaia - 42 menit 9,3detik - hampir sama dengan torehannya saat menang di Motegi tahun lalu.

Kemenangan ini juga yang kedua di atas GP25, dan yang pertama sejak putaran ketiga di Texas saat Marc Marquez terjatuh dari posisi depan.

Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP

Apa yang diubah Ducati?

Bagnaia, yang mungkin diinstruksikan untuk tidak mengomentari modifikasi tersebut, menjawab:

“Sejujurnya, saya hanyalah seorang pembalap dan saya di sini hanya untuk menekan. Terkadang ketika saya menekan, saya berada di posisi ke-20. Dan terkadang ketika saya menekan, saya menang. Ini bukan hanya masalah saya.”

Namun, mustahil Pecco tidak ingin tahu tentang perubahan tersebut, setelah musim di mana ia menghadapi kritik yang sangat besar, dan ia mengungkapkannya di awal pekan:

“Kami menguji berbagai hal di Misano, berbagai hal yang sudah kami miliki. Namun, kami tidak pernah benar-benar mencobanya musim ini.”

Apakah Anda sudah menguji bagian-bagian itu tahun ini?

“Ya, tahun ini kami mengujinya di Malaysia dan Thailand, tetapi kemudian kami menghapusnya, karena Thailand, sejujurnya, adalah tes yang tidak berguna bagi saya, saya sangat lambat dan saya tidak punya kesempatan untuk menguji apa pun.”

Pramusim Ducati didominasi oleh dilema pemilihan spesifikasi mesin untuk tahun 2025, sementara posisi ketiga di GP tepat sebelum tes Jerez dan Aragon membuat Bagnaia dan Ducati tidak berpikir di luar kotak hingga akhir pekan Misano yang mengecewakan.

"Tes pertama yang sesungguhnya adalah di Misano. Jadi saya bisa menguji berbagai hal."

Saat ditanya apakah Marquez - yang mendominasi musim 2025 dalam perjalanannya dinobatkan sebagai juara dunia pada hari Minggu - juga memakai komponen tersebut, Bagnaia berkata, "Tidak semuanya."

Perubahan paling kentara jika dibandingkan Grand Prix San Marino adalah aerodinamika belakang yang kembali ke versi sebelumnnya. Rumornya juga menyebutkan bahwa Bagnaia memiliki swingarm, fork, dan mungkin perangkat ride-height spek tahun lalu.

Mesinnya tidak dapat diubah karena aturan, tetapi hasilnya Bagnaia tampaknya akhirnya menemukan kembali sensasi GP24 tahun lalu.

“Akhir pekan ini saya mengendarai motor saya dan tidak berkutat dengannya,” ujarnya pada Minggu malam. “Jauh lebih mudah bagi saya untuk mengerem mendadak, memasuki tikungan dengan cepat, dan tanpa banyak pergerakan, penguncian, atau understeer.

“Jadi, bagi saya, itu jauh lebih baik dan di trek seperti ini, jika saya tidak menemukan celah di tes Misano, akhir pekan ini akan seperti Barcelona.

“Karena Barcelona adalah trek tanpa grip dan kesulitan yang saya alami sungguh luar biasa, dan trek ini bisa saja sama.”

Meskipun Bagnaia menjaga ekspektasinya di depan publik, ia tahu ia adalah penantang gelar juara sejak FP1 di Jepang.

“Saya melihat titik terang di tes Misano. Saya baru finis pertama di FP1 tiga kali sepanjang karier saya, saya rasa. Kemudian, sepanjang akhir pekan berjalan dengan sempurna. Setelah kualifikasi, saya menyadari bahwa kemenangan itu mungkin.”

Ia menambahkan: “Mungkin di Grand Prix berikutnya saya akan kembali ke posisi ke-20, tetapi saya hanya ingin menikmati momen ini, mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Marc yang sangat pantas menyandang gelar ini.

"Dia tak terkalahkan musim ini dan kita lihat apakah saya bisa bersaing dengannya di lima balapan berikutnya.”

Smoke from Bagnaia's bike, 2025 Japanese MotoGP

Akhir pekan impian Bagnaia bisa saja menguap begitu saja, secara harfiah, dengan semburan asap tipis dari knalpot Desmosedici-nya di paruh kedua balapan.

Untungnya, mesinnya masih bertahan sampai akhir, dan tidak ada tanda-tanda cairan menetes, yang bisa menyebabkan bendera hitam oranye.

“Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tidak mengerti mengapa di tiga atau empat lap terakhir saya kehilangan tenaga di beberapa tikungan dan saya bilang itu aneh,” kata Bagnaia.

“Tapi akhirnya, saya tidak kena hukuman apapun apa pun. Kalaupun kena, mungkin itu momen paling mengecewakan dalam karier saya! Jadi lebih baik begini saja.”

Bagnaia memangkas selisih 27 poin dari Alex Marquez menjadi poin untuk posisi kedua di kejuaraan dunia, yang berarti keduanya kini terpaut 66 poin dengan lima putaran tersisa.

"Sayangnya, kami membutuhkan 16 balapan [untuk menemukan solusi ini]. Tapi begitulah adanya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ujar Bagnaia setelah meraih pole position dan kemenangan Sprint pada hari Sabtu.