Joan Mir Tidak Menyangka Puasa Podiumnya Berjalan Selama ini

Joan Mir mengakhiri fase puasa podium hampir empat tahun dengan finis tiga besar pertamanya bersama Honda di Motegi.

Podium ini terjadi 1.422 hari setelah juara dunia MotoGP 2020 itu terakhir kali berdiri di podium di Portimao pada November 2021, bersama Suzuki.

Sejak saat itu, cedera, Honda yang kurang kompetitif, dan nasib buruk membuat Mir kesulitan untuk kembali ke podium, dengan 29 DNF sejak awal musim lalu.

Catatan 67 balapan tanpa podium milik Mir adalah yang terlama kedua dari seorang mantan juara MotoGP era empat tak, kecuali Nicky Hayden yang menghabiskan musim-musim terakhirnya di Ducati yang kesulitan dan di kelas CRT/Terbuka.

“Sejak kami memutuskan untuk pindah ke Honda di masa sulit, kami sudah tahu bahwa kami bisa saja mengalami masa-masa sulit tanpa hasil yang baik, tetapi saya tidak bisa membayangkan waktu selama itu,” aku Mir.

Kenyataannya, ini adalah periode yang sangat sulit. Saya tidak pernah menyerah, berusaha melihat sisi positif dari hal-hal yang terjadi pada kami; sekarang Anda bisa bayangkan betapa menyenangkannya podium ini.

Rekor puasa podium terlama setelah memenangi gelar ‘MotoGP’:

Nicky Hayden: 82 GPs 2011-2016 (pensiun)

Joan Mir: 67 GPs 2021-2025

Fabio Quartararo: 29 GPs 2023-2025

Valentino Rossi: 28 GPs 2020-2021 (pensiun)

Jorge Lorenzo: 19 GPs 2018-2019 (pensiun)

Marc Marquez: 10 GPs 2022-2023

Francesco Bagnaia: 5 GPs 2025

Casey Stoner: 3 GPs 2009

Joan Mir, 2025 Japanese MotoGP

Penantian panjang ini kontras dengan kemunculan Mir yang meroket di awal kariernya.

Pembalap Spanyol itu hanya menghabiskan tiga musim di Moto3/Moto2 sebelum mencapai MotoGP, sebuah prestasi yang hanya bisa disamai oleh Pedro Acosta.

Kemudian, Mir membutuhkan 20 balapan di Suzuki untuk meraih podium MotoGP pertamanya, dan mengakhiri musim keduanya sebagai juara dunia.

Namun setelah enam podium dan finis ketiga di klasemen pada tahun berikutnya, peruntungan Mir perlahan memburuk.

Musim terakhir Suzuki di tahun 2022 yang diwarnai cedera dilanjutkan dengan kepindahan ke Repsol Honda sebagai rekan setim Marc Marquez di tahun 2023.

Meski Marquez meninggalkan Honda dan pindah ke Gresini Ducati di tahun 2024, Mir merosot ke rekor terendah kariernya, yaitu 21 poin, dan tidak menembus sepuluh besar Grand Prix.

Perombakan besar-besaran HRC terhadap proyek MotoGP akhirnya mulai membuahkan hasil di musim ini.

Namun, saat Johann Zarco dari LCR meraih kemenangan dan podium, dan rekan setim Mir, Luca Marini, membuat lompatan besar, pembalap Spanyol itu justru mengalami serangkaian kegagalan yang mengerikan.

Akhirnya penantian Mir berakhir di Jepang, di mana ia finis di posisi keempat pada sesi latihan Jumat, mampu berada di antara pembalap Ducati pabrikan saat kualifikasi, dan kemudian bertarung ketat dengan Marc Marquez dalam perjalanannya menuju posisi keempat di Sprint Race.

Grand Prix tampak lebih sulit, tetapi Mir berhasil mengamankan posisi keempat lebih awal, lalu meraih podium dengan menyalip Pedro Acosta yang mulai memudar di jarak menengah.

Mir berhasil melewati garis finis dengan keunggulan aman tiga detik dari Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Joan Mir and HRC, 2025 Japanese MotoGP

“Saya menikmati setiap putaran balapan ini, bersaing dengan mereka setelah sekian lama tidak melakukannya,” kata Mir.

“Sangat senang untuk tim, mereka pantas mendapatkan banyak hal, termasuk di Jepang. Saya tidak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk melakukan comeback kami dan sangat senang untuk Honda, terima kasih kepada mereka - mereka pantas mendapatkannya.”

"Saya tahu apa yang telah saya capai"

Sifat motorsport yang 'sebagus balapan terakhirmu', dipadukan dengan media sosial, membuat prestasi pembalap berusia 28 tahun ini seringkali terlupakan.

"Dalam olahraga secara umum, Anda adalah apa yang Anda hasilkan di balapan terakhir Anda," kata Mir. "Bukan hanya saya, saya pikir semua orang punya masalah yang sama.

"Pada akhirnya, sangat mudah untuk bersembunyi di balik telepon dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi siapa pun.

"Tapi, pada akhirnya, saya tahu apa yang saya capai. Saya pikir orang-orang yang tahu sedikit tentang dunia ini dan tentang olahraga secara umum menghargai segalanya.

"Saya tidak terlalu bagus hari ini dan kemarin saya seperti bencana. Bukan seperti itu."

Podium lap times, 2025 Japanese MotoGP

Tidak hanya di Motegi, Mir juga sudah menunjukkan potensi lima besar di akhir pekan Grand Prix sebelumnya.

“Potensi yang saya miliki di Grand Prix ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan saya. Podium, ya. Tapi potensinya sendiri tidak terlalu mengejutkan, karena bahkan di Misano saya memiliki potensi yang bagus pada hari Jumat,” ujarnya.

“Juga di Brno, saya memulai dengan cukup baik. Masalahnya adalah kami tidak bisa meraih hasil yang baik.

“Tujuan saya di awal akhir pekan adalah mencoba meraih hasil yang baik.

“Bukan podium yang saya pikirkan, lebih ke lima besar, tetapi saya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dan saya berhasil.”

Catatan 22 poin Mir dari Motegi membuat total poinnya kini menjadi 72, menemaptkannya di posisi ke-15 klasemen pembalap.