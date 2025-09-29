Pedro Acosta Akui Hasil Grand Prix Jepang "Mengejutkan" KTM

Pedro Acosta sudah merosot dari posisi kedua ke posisi keenam ketika masalah pengereman membuatnya terperosok ke gravel Tikungan 1 di MotoGP Jepang hari Minggu.

Keausan ban menjadi kekhawatiran KTM menjelang Grand Prix, tetapi ada juga optimisme setelah Acosta berhasil menggunakan ban belakang Soft untuk posisi ketiga di Sprint.

Bergabung dengan pembalap lain di grid dengan ban Medium untuk Grand Prix 24 putaran penuh, Acosta dengan cepat menempati posisi kedua dan "tidak memaksakan diri".

"Saya tahu balapan ini akan sulit dengan ban seperti ini, tetapi saya tidak menyangka akan sesulit itu!" kata Acosta.

"Saya mencoba menyalip untuk memimpin di Tikungan 3 dan 5 tetapi gagal dan kemudian ketika saya melihat ritmenya, saya berpikir 'Oke, lanjutkan balapanmu dan menghemat ban'. Saya tidak memaksakan diri, yang mana sulit bagi saya!"

Kecepatan Acosta mulai menurun menjelang pertengahan jarak, dan ia disalip secara berurutan oleh Marc Marquez, Joan Mir, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli.

Puncaknya terjadi saat ia tidak bisa menghentikan RC16-nya di Tikungan 1 pada putaran ke-19, melebar ke gravel dan kembali ke posisi terakhir, akhirnya finis di posisi ke-17.

“Saya tidak tahu apakah kampas remnya terbuka atau apa pun, tapi ya, aneh menjelaskannya,” kata Acosta tentang masalah pengereman.

“Saya melebar dan kemudian sisa balapan baik-baik saja. Saya menduga itu karena pergerakan [getaran] atau apa pun.”

Hal itu membuat Enea Bastianini dari Tech3 memimpin KTM di posisi kesebelas, diikuti Brad Binder di posisi ke-12 dan Maverick Vinales di posisi ke-16.

Setelah sering menjadi penantang podium di putaran Eropa baru-baru ini, performa seperti itu terasa seperti 'kejutan'.

“Kami datang dari musim Eropa yang sangat bagus dan tidak terlalu panas,” kata Acosta. “Di sini ban mengalami suhu tinggi dan lebih lunak dibandingkan ban yang biasa kami gunakan, dll.

“Saya pikir kami yakin bisa mencapai momen yang lebih baik daripada yang sebenarnya.

“Dan ini mengejutkan semua orang, tetapi kami harus positif. Saya cepat di kualifikasi. Saya cepat kemarin di Sprint dengan putaran yang lebih sedikit. Hari ini kami terjebak di lubang yang mustahil untuk [keluar].

“Ini dunia yang aneh,” kenang Bastianini. “Terkadang, di beberapa trek, tidak ada yang berjalan sesuai keinginan. Saya pikir kami perlu memahami alasannya dan mencoba untuk kompetitif di setiap trek. Saya berharap melihat kami seperti 3-4 balapan di masa lalu: kompetitif."

Rekan setim Acosta, Brad Binder, berjuang melawan chattering dan keausan ban.

“Saya mengawali balapan dengan sangat baik, tetapi kami mengalami banyak getaran sejak awal yang menyulitkan kami mengendarai motor. Putaran roda saat kami tegak juga merusak ban," kata pembalap Afrika Selatan itu.

Vinales, yang masih dalam pemulihan pascaoperasi bahu di pertengahan musim panas, menyimpulkan: “Yang saya rasakan adalah sekarang ada banyak hal yang harus diperbaiki lagi pada motor karena kami tidak memacu ban dengan cara yang benar.”

Japanese MotoGP lap times: Top 6 plus Pedro Acosta.

Japanese MotoGP lap times: KTMs and Francesco Bagnaia (1st)

“Sulit untuk diterima”

Team Manager Aki Ajo berjanji akan melakukan analisis mendalam terhadap akhir pekan di Motegi, dan melakukan reset untuk Mandalika.

“Selain finis di podium Sprint Race, akhir pekan ini mengecewakan bagi kami. Performa kami tidak berada di level yang kami inginkan dan tidak sesuai harapan.

“Kami sudah tahu sejak tahun 2024 bahwa kami mungkin akan menghadapi tantangan keausan ban di Motegi, tetapi bahkan pada balapan hari ini dengan opsi yang lebih keras, hasilnya lebih buruk dari yang kami perkirakan.

“Sulit untuk menerimanya, terutama ketika kami berada di posisi awal untuk naik podium.

“Kami perlu menganalisis secara mendalam mengapa hal-hal terjadi seperti ini, untuk kondisi cengkeraman dan trek ini. Bagaimanapun, kami harus memandang positif ke Indonesia karena lima-enam balapan lalu kami membuat kemajuan.

“Kami akan mengatur ulang dan kembali ke Mandalika dan fokus lagi pada podium di sana.”