Bezzecchi: Otot Kaki "Penuh Darah" setelah Insiden Sprint Race

Setelah akhir pekan kandang yang nyaris sempurna dengan pole , kemenangan Sprint, dan runner-up di belakang Marc Marquez di MotoGP San Marino, harapan Marco Bezzecchi untuk Motegi terpukul dengan posisi kesembilan di kualifikasi.

“Saat time-attack kedua, terjadi sesuatu yang masih perlu kami analisis, dan kami tidak dapat mencatatkan waktu putaran yang baik atau menyamai performa hari Jumat,” kata Bezzecchi.

“Memulai dari posisi kesembilan membuat segalanya lebih sulit, terutama di trek seperti ini.”

Namun, dampak terbesar justru datang dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang terbanting ke sisi motor Bezzecchi di Tikungan 1 balapan Sprint.

Start dari posisi ke-17, sang juara dunia kehilangan kendali setelah menerjang ke sisi dalam dan menabrak Bezzecchi, membuat keduanya tersingkir dari balapan.

Bezzecchi mengalami cedera di kaki kanannya, ditambah tangan, punggung, dan leher.

“Bagian terburuknya adalah kaki. Otot di paha penuh darah. Dan juga lutut, menekuk kaki sangat sulit,” kata pembalap Italia itu.

Kondisi Martin lebih buruk, ia memegang bahu kanannya dan kemudian dipastikan sebagai fraktur dislokasi.

“Saya segera memeriksa kondisinya setelah kecelakaan, karena saya merasakan sakit tetapi segera menyadari bahwa saya tidak mengalami patah tulang,” kata Bezzecchi pada hari Minggu.

"Saya melihat Jorge memegang bahunya, jadi saya pergi memeriksanya, dan dia sangat kesakitan. Jadi saya tidak ingin mengganggunya."

Terlepas dari apa yang terjadi, pelatih asal Italia itu bersikeras tidak ada masalah di antara rekan satu timnya.

“Saya tidak pernah punya masalah dengan Jorge. Tentu saja, seperti yang saya katakan kepadanya, kesalahan saya agak terlalu besar, mengingat di mana ia memulai dibandingkan dengan saya. Saya yakin ia langsung menyadarinya.

“Tapi kami tidak pernah punya masalah apa pun. Dan ketika ia kembali setelah pemeriksaan medis, rasanya sangat menyenangkan bisa berbicara sedikit dengannya. Ia meminta maaf, tetapi sejujurnya, semuanya sudah baik-baik saja [di antara kami].”

Marco Bezzecchi, 2025 Japanese MotoGP

Seandainya Bezzecchi mengalami cedera yang lebih serius, harapannya untuk mengejar Francesco Bagnaia di posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia akan pupus, sekaligus mengancam posisi Aprilia sebagai yang terbaik di belakang Ducati di klasemen konstruktor.

Untungnya, ia dapat kembali pada hari Minggu dan mengamankan posisi keempat meski sempat terpuruk di Grand Prix.

“Saya menjalani balapan yang cukup baik. Saya tidak puas, tetapi itu adalah hasil maksimal yang bisa saya capai mengingat semuanya,” kata Bezzecchi.

Bezzecchi kini tertinggal 32 poin dari Bagnaia, yang memenangi double di Motegi, menjelang putaran Indonesia akhir pekan ini.

Sementara itu, Martin kembali ke Eropa untuk menjalani operasi patah tulang selangka, rawat inap keempatnya di tahun yang dipenuhi cedera.

