Quartararo Anggap Posisi Delapan Sudah Maksimum untuk Yamaha di Motegi

Fabio Quartararo dengan berat hati menerima bahwa posisi kedelapan adalah hasil maksimal yang bisa ia raih di MotoGP Jepang hari Minggu.

Setelah kualifikasi di posisi kelima dan finis di posisi keenam dalam Sprint Race, pebalap Monster Yamaha itu melakukan start agresif untuk menyalip Joan Mir, yang akhirnya finis di posisi keempat, di awal balapan.

Namun, ia melaju di batas kemampuannya dan melebar setelah melakukan kesalahan, sehingga turun hingga posisi kesembilan di akhir lap berikutnya.

Pebalap Prancis itu tetap di posisi tersebut hingga Pedro Acosta mengalami drama di luar trek dengan lima lap tersisa.

“Posisi maksimal yang bisa kami raih,” kata Quartararo tentang hasil tersebut. “Saya melakukan start yang sangat baik, [tetapi] dengan grip yang kami miliki, saya membuat kesalahan karena saya mencoba menekan dan menyamainya, tetapi itu jelas mustahil.

“Tetapi sebagai pebalap, saya rasa saya menyelesaikan seluruh balapan dengan kecepatan saya. Tujuan utama saya sekarang adalah mengembangkan diri dan mencoba meningkatkan kemampuan saya sebagai pembalap.

"Saya pikir di balapan ini saya tampil bagus, tapi kita tahu betapa sulitnya untuk menjadi cepat dibandingkan dengan mereka semua."

Dengan pengembangan yang beralih ke mesin V4 baru, tampaknya M1 saat ini tidak akan menerima peningkatan signifikan lebih lanjut.

Meskipun demikian, Quartararo berharap performanya lebih baik di Mandalika akhir pekan ini.

“Saya pikir Indonesia bisa menjadi trek di mana mungkin kami bisa membuat sesuatu yang bagus,” ujarnya.

“Mari kita lihat bagaimana bannya berbeda. Saya tidak suka bicara sebelumnya, tetapi saya pikir kami bisa membuat kualifikasi yang sangat bagus, dan balapan yang sangat bagus di sana.

“Sangat bagus bukan berarti harus berjuang untuk mendapatkan yang jauh lebih baik, tetapi saya pikir jika saya harus memilih satu trek, itu adalah trek ini.”

Yamaha belum pernah naik podium sejak Quartararo di Jerez, sementara itu Honda naik podium dengan Joan Mir finis di posisi ketiga pada hari Minggu.

“Saya pikir melihat berbagai pabrikan naik podium adalah hal yang luar biasa bagi kejuaraan. Dan ya, kami hanya perlu melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Quartararo, yang 12 detik lebih cepat dari posisi kedua belasnya di Motegi musim lalu, finis 21 detik di belakang Francesco Bagnaia dari Ducati pada hari Minggu.

Pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Miguel Oliveira dari Pramac, sembilan detik di belakang Quartararo, di posisi ke-14.