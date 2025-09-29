Zarco Puji "Penampilan Fantastis" Joan Mir untuk Podium Honda Pertamanya

Johann Zarco memuji podium Honda Joan Mir di Motegi saat ia mendapatkan kembali kepercayaan diri dengan upgrade RCV terbaru.

Johann Zarco, 2025 Japanese MotoGP
Johann Zarco tetap menjadi pebalap Honda terdepan di klasemen, di posisi kesepuluh, dengan kemenangan di Le Mans dan podium di Silverstone.

Namun sejak ronde ketujuh, momentum telah beralih ke tim pabrikan HRC yang dipimpin Luca Marini dan Mir, sebagian karena hadirnya upgrade untuk RC213V.

Zarco kembali ke sepuluh besar di Jepang, tetapi Mir menjadi pusat perhatian dengan podium Grand Prix pertama tim pabrikan tersebut sejak Marc Marquez di sirkuit yang sama pada tahun 2023.

“Mir melakukan balapan yang fantastis hari ini,” kata Zarco. “Saya sangat senang dia mendapat podium dan itu merupakan motivasi yang baik bagi kami untuk menemukan setup yang baik. Karena saya merasa kepercayaan dirinya membutuhkan waktu untuk pulih.

“Dia sangat cepat akhir pekan ini, sejak kualifikasi, hampir meraih pole position.

"Dan ketika Anda start di baris pertama dan memiliki kecepatan yang cukup untuk tetap berada di antara para pembalap teratas di paruh pertama balapan, maka paruh kedua balapan akan terasa hampir mudah. 

"​​Jadi, dia berada di posisi yang sempurna untuk meraih podium dan dia memanfaatkan kesempatan ini."

Fabio Quartararo, Johann Zarco, 2025 Japanese MotoGP
Zarco, yang lolos kualifikasi di posisi kesebelas, mengejar rekan senegaranya Fabio Quartararo hampir sepanjang balapan, tetapi gagal menyalip Yamaha untuk posisi kedelapan.

“Sangat senang dengan posisi kesembilan ini. Sungguh melegakan bisa meraih poin karena sejak Austria, saya tidak bisa mencapai akhir balapan dan ini sangat sulit untuk dipertahankan,” ujarnya.

“Hari ini, feeling di atas motor cukup baik untuk bersaing memperebutkan posisi sepuluh besar. Saya bisa melihat bahwa saya sedikit kehilangan kecepatan untuk tetap menyamai Raul Fernandez dan mendekati posisi tujuh besar.

“Tapi setidaknya saya balapan dengan baik di belakang Fabio Quartararo.

“Saya berusaha sedekat mungkin untuk menyalipnya, tetapi saya tidak bisa memberikan hasil yang lebih baik dan saya rasa saya sedikit tertekan dengan motor.

“Karena salah satu target pertama adalah finis, hanya untuk mencetak poin dan melakukan pengaturan ulang tertentu untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mencoba membangun hasil yang baik melalui balapan flyaway ini.”

2025 Japanese MotoGP lap times: Honda riders
Zarco juga menggunakan suku cadang Honda terbaru di Motegi.

“Sejak saya mencoba motor baru, performanya bagus. Kami bisa mencatatkan waktu putaran yang baik dan secara keseluruhan cukup konsisten.”

