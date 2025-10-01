Ducati Tegaskan Gelar MotoGP 2025 Marc Marquez Mustahil Tanpa Mereka

Marc Marquez

Grand Prix Jepang akhir pekan lalu menjadi tempat penobatan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP tujuh kali, enam tahun sejak kemenangan gelar terakhirnya di 2019.

Dalam kurun waktu tersebut, Marquez menukar motor Honda menjadi Ducati di akhir 2023 setelah memutuskan untuk pindah dari tim pabrikan HRC menuju Gresini untuk menghidupkan lagi kariernya yang stagnan setelah cedera parah.

Pada akhirnya, langkah itu menempatkannya naik ke tim pabrikan Ducati untuk 2025, di mana Marc Marquez mendominasi dengan memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint dari 17 putaran musim ini dalam perjalanannya menuju gelar.

Grassilli percaya 2025 telah menjadi yang terbaik untuk Marquez.

"Saya pikir begitu," jawabnya ketika ditanya tentang hal ini. “Karena melihatnya di sepeda merah itu seperti pahlawan super.

"Itu adalah musim terbaik yang pernah ada untuk Marc."

Membawa Marquez ke skuad Ducati pabrik memaksa skuat Borgo Panigale memutus hubungan dengan Jorge Martin, yang awalnya dipilih sebelum Marc menolak pindah ke Pramac.

Namun, melihat lagi keputusan tersebut, Grassili menganggap Ducati sudah mengambil "pilihan yang sangat bagus".

“Itu adalah pilihan yang sulit di awal karena itu adalah momen yang sulit di pertengahan tahun lalu, tetapi kami membuat pilihan yang sangat bagus dan kami sangat bangga.

"Jadi, senang memilikinya di dalam kotak."

Marquez masih akan tetap di belakang tanpa Ducati

Ducati awalnya enggan untuk membawa Marquez ke dalam lipatannya ketika muncul desas-desus bahwa dia berpotensi bergabung dengan Gresini untuk musim 2024.

Posisi itu akhirnya melunak, memungkinkan langkah itu dilakukan.

Berbicara kepada Crash.net sebelum Marquez memenangkan kejuaraan, Grassilli menekankan pentingnya Ducati dalam kesuksesan gelarnya pada tahun 2025.

"Saya pikir Ducati adalah bagian dari kisah indah ini dengan Marc," katanya. “Karena, menurut saya, tanpa Ducati dia masih akan berada di Honda di bagian terakhir grid.

“Marc sekarang memenangkan kejuaraan, tetapi tanpa Ducati itu tidak mungkin baginya. Kami juga memiliki enam kejuaraan produsen berturut-turut.

“Jadi, itu berarti Ducati masih menjadi motor terbaik di grid.

“Jadi, Marc adalah juara dunia, tetapi berkat Ducati dia adalah juara dunia.

"CEO kami mengatakan kami ingin memiliki lima tahun berturut-turut [memenangkan gelar], jadi tahun depan akan menjadi yang terakhir [dari target ini], jadi kami harus sangat berhati-hati!"