‘Trik Visualisasi’ Marc Marquez untuk Menguji Paket Aero MotoGP

Marc Marquez menjelaskan metode yang dia gunakan saat menguji paket aero MotoGP.

Marc Marquez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Marc Marquez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Saat desain mesin sudah dibekukan untuk 2026, kecuali Yamaha, saat ini aerodinamika menjadi satu-satunya komponen kunci yang harus dihomologasi di awal musim.

Selain Yamaha yang berada di ranking konsesi D, setiap pabrikan hanya memiliki masing-masing satu pergantian desain yang diizinkan dalam musim, membuat keputusan memilih aero menjadi sangat krusial selama pra-musim.

Dengan hanya lima hari tes yang terbagi antara Sepang dan Buriram, juara bertahan MotoGP Marc Marquez menjelaskan bagaimana dia memakai berbagai bagian sirkuit Malaysia untuk mensimulasikan  tikungan di trek lain di kalender.

Pembalap pabrikan Ducati, yang kembali ke aksi MotoGP setelah operasi bahu Oktober lalu, memuncaki hari pertama sebelum mengakhiri tes keempat secara keseluruhan.

Lap terbaik Marquez minggu ini, 1m 56,789s di pagi terakhir, membuatnya tercepat kelima melalui Sektor 1, termasuk zona pengereman Tikungan 1, kedelapan di Sektor 2 yang mengalir, keempat di Sektor 3 dan tercepat dari semuanya di Sektor 4, didominasi oleh lurus panjang dan tikungan hairpin terakhir.

Marc Marquez testing new and old aerodynamics parts, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Marc Marquez testing new and old aerodynamics parts, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Ditanya apakah tes hanya pada dua sirkuit sudah cukup untuk memilih paket aero, Marquez menjawab: “Tidak. Tapi tidak ada pilihan! Jadi kamu harus berhati-hati.

“Di arena trek ini, Anda memiliki banyak jenis tikungan yang berbeda, jadi Anda perlu membayangkan bahwa Anda berada di sirkuit lain.

"Di bagian trek yang berbeda, Anda dapat membayangkan tikungan kurang lebih seperti Qatar, atau seperti Jerez - untuk memiliki beberapa visi masa depan, tentang bagaimana setiap paket aerodinamis akan bekerja lebih dari 22 balapan."

Marquez tampaknya mendukung mempertahankan setidaknya sebagian dari paket aero 2025 pada akhir tes Sepang, tetapi "masih saya perlu memahami di Thailand."

Tes Buriram berlangsung dari tanggal 21-22 Februari. Homologasi aero resmi untuk setiap pembalap kemudian harus dilakukan beberapa hari kemudian, menjelang akhir pekan MotoGP Thailand.

‘Trik Visualisasi’ Marc Marquez untuk Menguji Paket Aero MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

