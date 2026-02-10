Dani Pedrosa ‘Bocorkan’ Calon Pembalap Baru Ducati di 2027

Dengan hampir semua kontrak pembalap akan habis musim ini, 2026 diperkirakan menjadi tahun yang liar dalam hal pergerakan pasar pembalap MotoGP.

Tak sampai sebulan memasuki tahun baru, pasar pembalap sudah bergejolak dengan beberapa rumor kepindahan profil tinggi sudah beredar.

Jelang tes Sepang, Fabio Quartararo dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Honda, sementara itu Jorge Martin didapuk sebagai penggantinya di Yamaha.

Aprilia jadi tim pertama yang mengambil langkah dengan mengumumkan perpanjangan kontrak Marco Bezzecchi untuk dua tahun, sedangkan Ducati diberitakan semakin dekat dengan kontrak baru Marc Marquez - meski negosiasi mulai berlarut-larut.

Pedro Acosta juga dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Ducati, membentuk duet Spanyol yang menarik jika Marc Marquez pada akhirnya bertahan.

Acosta, memasuki tahun ketiganya di MotoGP pada tahun 2026, tetap membumi saat ditanya masa depannya selama tes Sepang.

Namun, berbicara kepada DAZN setelah tes, pemenang balapan MotoGP 31 kali dan pembalap uji KTM Dani Pedrosa justru mengompori spekulasi Acosta-ke-Ducati.

"Kami tahu bahwa potongan-potongan itu akan segera bergerak, tetapi Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah [pasar pembalap] tercepat dalam sejarah," katanya.

“Karena memiliki hampir seluruh grid sudah dipastikan sebelum hari pertama tes pra-musim belum pernah terjadi sebelumnya.

“Perubahan yang paling signifikan? Tidak semua orang dikonfirmasi. Tapi, hei, Ducati pasti telah membuat langkah yang baik.”

Rumor kepindahan Acosta ke tim pabrik Ducati untuk 2027 pertama kali muncul selama liburan musim dingin, setelah tahun yang sulit bagi pemain Spanyol itu di KTM.

Dengan kemungkinan dia akan pergi ke Ducati bersama Marc Marquez, skuad KTM pabrik tampaknya memiliki opsi nyata untuk mengisi kekosongan itu.

Maverick Vinales masih tersedia untuk dipromosikan dari Tech3 ke tim KTM pabrik, sedangkan Alex Marquez telah sangat terkait dengan kepindahan ke produsen Austria.

Runner-up kejuaraan tahun lalu mengatakan dia ingin masa depannya jelas sebelum Grand Prix Thailand pada akhir bulan ini.

Juara dunia ganda Pecco Bagnaia mencatat di Sepang bahwa dia memiliki "peluang besar" di atas meja untuk masa depannya, saat keluarnya Ducati menjulang.

Salah satu hubungan terkuat adalah dengan Aprilia, dengan CEO Massimo Rivola memuji kinerja Italia di tes Sepang.