Bagnaia Jelaskan Kekurangan dari Simulasi Sprint Tes Sepang

Francesco Bagnaia pergi dari tes MotoGP Sepang dengan simulasi Sprint Race yang sangat menjanjikan, meski tidak sempurna.

Bintang pabrik Ducati, yang bertekad bangkit dari kekecewaan musim 2025, unggul dari rekan satu tim dan juara bertahan Marc Marquez dalam long-run 10 putaran.

Namun, Bagnaia masih tertinggal dari pembalap GP26 lainnya milik Alex Marquez dari Gresini yang menyelesaikan jarak Sprint 1,385 detik lebih cepat.

Leading Sprint Simulations, Sepang MotoGP Test

Berbicara soal simulasi Sprint-nya, Bagnaia tahu benar di mana dia tertinggal.

"Dalam hal simulasi Sprint, itu berjalan dengan baik," kata Bagnaia. “Saya kehilangan sedikit waktu pada tiga lap terakhir, saya sedikit kesulitan untuk tetap konstan dengan ban depan, kami sedang mengerjakannya untuk memahami apa yang dapat saya lakukan dengan lebih baik.

“Tapi secara keseluruhan, saya senang.

“Saya pikir kami melakukan tes yang sangat baik, dalam hal item, dalam hal kinerja. Satu-satunya hal adalah serangan waktu, mungkin itu dilakukan terlalu cepat.”

Francesco Bagnaia, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Tidak mengejar laptime 'ajaib'

Bagnaia menyelesaikan tes kelima secara keseluruhan dan mengakui bahwa dia sengaja mengalihkan fokus dari mengejar laptime ‘ajaib’.

"Pada tahun-tahun terakhir di tes, saya selalu mencoba melakukan time-attack 'ajaib', tetapi kemudian saya mengerti bahwa mungkin tidak selalu hal terbaik untuk menjadi secepat itu dalam tes," katanya.

“Memang benar bahwa itu masih penting, dan saya melewatkan sedikit waktu putaran yang sangat bagus, tetapi kami memiliki Thailand untuk meningkatkan sedikit lebih banyak sebelum balapan pertama.

“Tidak ada lagi. Hari ini penting untuk memahami lebih baik fairings, aero, dan saya mengerti apa yang harus diminta pada tes berikutnya. Semuanya berjalan dengan baik.”

"Mari tunggu sampai Thailand"

Tetapi setelah melalui serangkaian fajar palsu yang musim lalu, Bagnaia menahan ekspektasinya akhir sampai dia sampai di Buriram untuk ujian akhir.

“Mari kita tunggu, tes Thailand akan menjadi penting bagi saya. Juga di sini penting, tetapi ini adalah trek di mana saya selalu kompetitif. Jadi mari kita tunggu sampai Thailand di mana tahun lalu saya sangat berjuang,” katanya.

“Saya pikir motornya, spesifikasi '26, sudah diputuskan. Saya merasa lebih baik dari tahun 25. Sekarang di Thailand akan penting untuk mengkonfirmasi swingarm dan fairing.”

Tes Buriram berlangsung pada 21-22 Februari, seminggu sebelum pembuka musim Thailand.