Perubahan Gaya Balap Marc Marquez Dinilai Mantan Rival

Juara dunia MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo menilai Marc Marquez nyaris terlihat seperti dirinya dalam hal gaya balap.

Jorge Lorenzo dikenal dengan gaya balap yang sangat halus selama berkarier di MotoGP, mengantarnya menuju tiga gelar juara dunia antara tahun 2010 dan 2015.

Sebaliknya, Marc Marquez datang ke MotoGP dengan gaya balap lebih agresif, tak jarang melampaui batas motor dan fisiknya sendiri.

Tapi sejak cedera parahnya pada tahun 2020, Marquez berulang kali mengisyaratkan pentingnya untuk mengubah gaya balapnya.

Itu adalah sesuatu yang dilihat oleh Lorenzo dari pembalap pabrikan Ducati saat ini, mencatat bahwa Marc kini "sangat penuh perhitungan".

“Hal yang paling membuat saya terkesan tentang Marc adalah dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dia telah menemukan kembali gaya balapnya ,” kata Lorenzo kepada situs web resmi MotoGP selama siaran uji coba Sepang.

“Saat ini, ketika Anda melihat Marc, dia hampir tampak seperti saya: dia sangat halus, dia tidak membuat kesalahan saat mengerem, dia tidak pernah melebar, dia sangat presisi dan sangat halus saat meluruskan motornya.

“Saat ia memulai kariernya di MotoGP, ia benar-benar berbeda. Ia mencetak rekor waktunya sendiri dan mencapai kecepatan tinggi semata-mata berkat bakatnya, karena ia berani dan mengambil banyak risiko.

“Namun sekarang, semua yang ia lakukan, ia lakukan dengan sangat terencana dan bijaksana. Ia telah banyak berubah dibandingkan 10 tahun yang lalu.”

Marc Marquez, Jorge Lorenzo, 2013 Spanish MotoGP © Gold and Goose

Lorenzo dan Marquez terlibat dalam persaingan sengit selama tahun-tahun awal karier MotoGP Marquez.

Keduanya bertarung sampai putaran terakhir untuk gelar MotoGP 2013, yang dimenangkan oleh Marquez, lalu tahun 2014. Lorenzo membalas pada tahun 2015, meski dibayangi oleh kontroversi antara Marquez dan rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi.

Kedua pembalap akhirnya jadi rekan satu tim di Honda tahun 2019, tapi Lorenzo kesulitan dalam menjinakkan RC213V yang sangat dominan di tangan Marquez, dan akhirnya pensiun di akhir tahun tersebut meski memiliki kontrak untuk 2020.

Lorenzo masih tetap eksis di paddock MotoGP meski sudah pensiun. Pertama sebagai pembalap tes Yamaha, sampai akhirnya menjadi konten kreator, dan pundit untuk penyiar Spanyol DAZN.

Pembalap berjuluk X-Fuera itu kembali ke peran kompetitif di paddock setelah mengambil peran sebagai pelatih performa Maverick Vinales akhir tahun lalu.

