Dorna Umumkan Identitas Baru Pasca Akuisisi MotoGP

Pemegang hak komersial MotoGP, Dorna, akan bertransformasi menjadi MotoGP Sports Entertainment Group mulai musim 2026 di bawah pemilik baru Liberty Media.

Dorna telah memegang hak siar MotoGP sejak tahun 1992, dan membawa kejuaraan tersebut melalui periode pertumbuhan terbesarnya memasuki milenium baru.

Pada tahun 2024, pemilik Formula 1, Liberty Media, membeli Dorna dan semua asetnya seharga €4,2 miliar, meskipun Dorna akan terus mengawasi operasional harian MotoGP.

Menjelang musim 2026, Dorna Sports secara resmi berganti nama, menandai perubahan paling signifikan dalam struktor MotoGP sejak Liberty Media mengambil alih kepemilikan.

Mulai sekarang, Dorna akan dikenal sebagai MotoGP Sports Entertainment Group, yang menurut CEO Ezpeleta merupakan “pernyataan niat”.

Berikut ini pernyataan lengkap Ezpeleta: “Perubahan nama perusahaan ini lebih dari sekadar identitas baru - ini adalah pernyataan niat.

“MotoGP telah berkembang jauh melampaui sekadar kejuaraan; ia telah menjadi properti hiburan global yang diikuti dengan penuh semangat di seluruh dunia.

“Sebagai MotoGP Sports Entertainment Group, kami membangun di atas pertumbuhan berkelanjutan selama bertahun-tahun untuk mempercepat inovasi dan ekspansi global, sambil selalu menjaga semangat dan nilai-nilai yang mendefinisikan olahraga kami.”

Apa artinya perubahan ini bagi MotoGP?

Hampir dua tahun di bawah kepemilikan Liberty, hanya sedikit perubahan pada struktur manajemen MotoGP.

Satu yang paling signifikan adalah kepergian Chief of Commercial Dan Rossomondo dari jabatannya akhir tahun lalu, yang awalnya menjadi rekrutan terpenting MotoGP SEG baru-baru ini.

MotoGP SEG masih akan tetap mengontrol kejuaraan turunan MotoGP seperti Moto2, Moto3, dan juga World Superbike.

Siaran pers dari MotoGP SEG menambahkan: “Transisi ini sejalan dengan inisiatif strategis jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat jangkauan MotoGP di berbagai benua, memperluas daya tariknya kepada audiens yang lebih muda dan lebih beragam, serta meningkatkan pengalaman penggemar di dalam dan di luar lintasan.

“Grup ini akan terus memimpin pengembangan komersial, olahraga, dan keterlibatan penggemar MotoGP, Moto2, Moto3, program Road to MotoGP, World Superbike Championship, dan Harley Davidson Bagger World Cup yang baru dibentuk - memperkuat perannya di setiap level olahraga motor elit.”