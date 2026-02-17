Pemerintah Lokal Tolak Relokasi MotoGP Australia ke Melbourne

Setelah MotoGP Australia tahun lalu, berbagai laporan beredar mengenai ketidakpastian event yang digelar di sirkuit ikonik Phillip Island, yang kontraknya akan habis tahun 2026.

Meski sangat populer di kalangan pembalap, Phillip Island tidak mencapai standar kelas dunia yang diharapkan dari MotoGP dalam hal infrastruktur.

Phillip Island juga berjarak satu setengah jam dari Melbourne, sedangkan fans yang berada di bagian utara Australai cenderung memilih MotoGP Indonesia di Mandalika yang justru lebih murah.

Australia juga menjadi salah satu dari hanya lima Grand Prix tahun 2025 yang memiliki penonton di bawah 100.000, angka yang tidak pernah tercapai sejak balapan kandang terakhir Casey Stoner pada tahun 2012.

Di tengah ketidakpastian masa depan balapan, muncul laporan tentang usulan relokasi dari Phillip Island ke Sirkuit Albert Park di Melbourne, yang merupakan venue F1 Grand Prix Australia.

Meskipun ada kendala keselamatan yang jelas terkait pemindahan tersebut, anggota MotoGP SEG (sebelumnya Dorna Sports) menghabiskan musim dingin untuk membahas kelayakan balapan seri ini di sirkuit jalanan.

Pemerintah victoria lakukan intervensi

Upaya telah dilakukan untuk mempertahankan MotoGP di Phillip Island, dengan diluncurkannya petisi dan dukungan dari banyak pejabat pemerintah.

Pada hari Selasa, pemerintah Victoria menolak proposal MotoGP untuk memindahkan balapan ke Albert Park, dengan alasan manfaat ekonomi bagi daerah setempat.

“Grand Prix Sepeda Motor Australia identik dengan Phillip Island, dan Victoria bangga mendukungnya,” kata pemerintah Victoria dalam sebuah pernyataan.

“Hari ini, Pemerintah Partai Buruh Allan menolak permintaan dari Dorna Sports [MotoGP SEG] untuk memindahkan acara tersebut dari Phillip Island ke Albert Park.

“Sebagai acara olahraga internasional terbesar di wilayah Australia, Grand Prix Sepeda Motor membawa puluhan ribu pengunjung ke Phillip Island setiap tahunnya.

“Ini baik untuk pariwisata, baik untuk bisnis lokal, dan baik untuk lapangan kerja.”

Jack Miller

Phillip Island menerima pendanaan dari pemerintah

Upaya pemerintahan Victoria untuk mempertahankan MotoGP di Phillip Island adalah dengan menyuntik dana ke Australian Grand Prix Corporation selaku promotor.

Menurut ABC, belum jelas berapa banyak uang yang telah dijanjikan, dan apakah dana tersebut diterima.

Walikota Bass Coast, Rochelle Halstead, mengatakan kepada ABC bahwa ia berharap investasi tersebut akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur.

“Saya sangat gembira,” katanya. “Ada banyak kekhawatiran bahwa ini mungkin tidak akan terjadi, dan itulah mengapa kami memulai kampanye ini.

“Orang-orang datang dan menunjukkan kecintaan mereka pada balapan ini,” katanya.

“Saya berharap sebagai bagian dari kesepakatan, akan ada investasi infrastruktur di lokasi tersebut untuk membawanya ke standar internasional, dan saya menantikan untuk melihat apa yang ada dalam kontrak dan berapa lama kontrak itu ditandatangani.

“Tetapi [GP] benar-benar merupakan bagian dari komunitas Bass Coast.”

