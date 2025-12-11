Petisi Dibuat untuk Masa Depan MotoGP Australia di Phillip Island

Dewan Bass Coast Shire telah meluncurkan petisi untuk mendorong pemerintah negara bagian Victoria agar berkomitmen pada kesepakatan jangka panjang untuk mempertahankan MotoGP Australia di Phillip Island.

Phillip Island yang indah pertama kali menjadi tuan rumah acara MotoGP pada tahun 1989, sebelum menjadi rumah permanen Grand Prix Australia sejak tahun 1997.

Sejak saat itu, Phillip Island telah menjadi salah satu sirkuit MotoGP yang paling ikonik, dengan Grand Prix Australia sebagai salah satu sorotan utama kalender setiap musimnya.

Kesepakatan saat ini antara MotoGP dan Phillip Island akan berakhir pada akhir tahun 2026, dengan munculnya keraguan tentang masa depan jangka panjang Grand Prix Australia di sirkuit tersebut.

Meski jadi salah satu putaran paling populer di kalangan paddock, Phillip Island berada di lokasi yang kurang strategis dan sangat membutuhkan pembaruan infrastruktur penting agar sesuai dengan sirkuit modern.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Petisi untuk Phillip Island

Lokasi sirkuit, yang berjarak sekitar dua jam dari Melbourne, membuat jumlah penonton Grand Prix Australia relatif kecil dibandingkan dengan banyak acara lain dalam kalender.

Grand Prix Indonesia di Mandalika pada awal Oktober juga muncul sebagai alternatif menarik bagi banyak warga Australia di bagian utara negara itu.

Namun, sebuah petisi yang diluncurkan oleh Dewan Shire Bass Coast mendesak pemerintah negara bagian Victoria untuk berkomitmen mendanai peningkatan infrastruktur dan berkomitmen pada masa depan jangka panjang MotoGP di Phillip Island setelah tahun 2026.

Dewan tersebut mengklaim acara tersebut “memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan pariwisata yang sangat besar” bagi masyarakat setempat dan Victoria.

Mereka mengklaim Grand Prix Australia 2023 menghasilkan manfaat ekonomi sebesar $54,6 juta bagi Victoria, yang mencakup $29,4 juta dalam pengeluaran lokal di Bass Coast, serta mendukung hampir 300 lapangan kerja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sejauh ini, sudah ada 660 tanda tangan pada petisi tersebut.

Setelah Grand Prix Australia tahun ini, muncul rumor bahwa MotoGP dapat memindahkan acara tersebut ke Albert Park di Melbourne.

Sirkuit ini menjadi tuan rumah Grand Prix Formula 1 Australia, meskipun banyaknya pekerjaan yang dibutuhkan - termasuk penebangan pohon - untuk meningkatkan area lintasan untuk MotoGP membuat hal ini menjadi pilihan yang tidak mungkin.

Australia memiliki warisan yang kaya dalam MotoGP dengan nama-nama tenar seperti Mick Doohan, Casey Stoner, atau Jack Miller, memiliki masa depan yang menjanjikan setelah Senna Agius menikmati musim Moto2 yang gemilang pada tahun 2025.

Grand Prix Australia tahun depan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 23 Oktober hingga 25 Oktober, disusul dengan Grand Prix Malaysia yang menutup fase flyaway empat balapan Asia-Oceania dalam lima minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT