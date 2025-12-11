Razgatlioglu Sadar Adaptasi 2026 Tidak Berguna untuk Era Baru MotoGP

Pramac Yamaha menjadi sorotan utama di musim panas saat mengumumkan perekrutan Toprak Razgatlioglu untuk musim MotoGP 2026.

Razgatlioglu, yang memenangkan gelar World Superbike ketiganya tahun ini, telah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan MotoGP bersama Yamaha, namun baru terwujud saat ini.

Langkahnya ke MotoGP datang setahun sebelum peralihan ke ban Pirelli di kelas utama, ban yang sangat familiar bagi Razgatlioglu dari balap Superbike.

Ia diharapkan menjadi bagian penting dari pengembangan motor Yamaha 2027, dengan ekspektasi rendah terhadap apa yang dapat ia capai di musim perdananya dengan ban Michelin.

Kembali ke gaya balap WorldSBK di 2027?

Berbicara di ajang FIM Awards akhir pekan lalu di Swiss, Razgatlioglu mengatakan bahwa ia sudah mengubah gaya berkendaranya untuk ban Michelin.

Namun, ia mengakui bahwa ia mungkin harus kembali ke gaya berkendara normalnya ketika ban Pirelli mulai digunakan.

“Saya sangat senang bisa kembali ke sini lagi, karena tempat ini sangat istimewa, terutama setelah meraih gelar juara,” katanya.

“Ini juga sangat bagus untuk saya, saya juga sudah bertemu dengan Marc [Marquez].

“Kami membicarakan MotoGP, terutama tes MotoGP.

“Tapi, saya tenang. Ini tantangan yang sangat besar bagi saya, tetapi saya selalu berusaha melakukan yang terbaik.

“Kita lihat saja nanti. Saya katakan kepada semua orang, ‘Ini tantangan baru bagi saya, dan saya juga sangat terbuka untuk belajar’.

“Motor ini benar-benar berbeda dengan Superbike, saya tahu. Dan saya sedikit mengubah gaya saya.

“Tapi, hanya untuk satu tahun, karena pada tahun 2027 Pirelli akan datang, dan mungkin untuk saat itu saya perlu kembali ke gaya saya lagi. Tapi kita lihat saja nanti. Saya pikir saya akan menemukan jalan keluarnya.”

Razgatlioglu tampil menjanjikan saat debut publiknya di tes Valencia bulan lalu, di mana ia mengakhiri hari sebagai rookie teratas dan terpaut sekitar 1,3 detik dari puncak timesheets.

