Pramac Yamaha Umumkan Tanggal Peluncuran MotoGP 2026

Pramac Yamaha akan menjadi tim pertama yang meluncurkan livery baru mereka setelah mengumumkan jadwal peluncuran tim untuk musim MotoGP 2026.

Tim asal Italia ini akan memasuki tahun kedua sebagai tim satelit Yamaha, setelah bermitra dengan merek Jepang tersebut untuk musim 2025.

Sebelumnya, mereka adalah mitra jangka panjang Ducati, dengan Pramac memenangkan gelar juara 2024 dengan Desmosedici pabrikan bersama Jorge Martin.

Pramac sebenarnya memiliki opsi untuk tetap bersama Ducati setelah 2024, tapi memilih untuk beralih ke Yamaha setelah Marc Marquez secara terbuka menolak opsi motor pabrikan dari tim tersebut demi mengejar kursi pabrikan Ducati.

Tahun pertama mereka dengan YZR-M1 adalah tahun yang sulit, karena runner-up kategori tim tahun lalu hanya mengumpulkan 125 poin.

Pramac menurunkan Jack Miller dan Miguel Oliveira, mereka berhasil meraih hasil terbaik kelima di Grand Prix Amerika, berkat kontribusi dari Miller.

Untuk tahun 2026, Pramac memperbarui line-up pembalapnya dengan membawa juara dunia WorldSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu ke MotoGP.

Razgatlioglu akan berpasangan dengan Miller, yang dipertahankan untuk membantu memimpin pengembangan motor V4 baru Yamaha.

Kedua pembalap akan menghadiri acara peluncuran Pramac untuk MotoGP 2026 yang digelar pada 13 Januari 2026 di Accademia Musicale Della Chigiana, Siena, Italia.

Ini menjadikan Pramac sebagai tim pertama yang meluncurkan warna baru untuk musim ini. Ducati telah mengkonfirmasi acara peluncurannya pada 19 Januari, sementara Gresini akan melakukannya pada 31 Januari di Kuala Lumpur, beberapa hari sebelum uji coba pramusim dimulai.

Razgatlioglu melakukan debut uji coba MotoGP publiknya di Valencia bulan lalu, di mana ia hanya terpaut 1,3 detik dari waktu tercepat dan menjadi pembalap rookie terdepan.

Yamaha akan menjadi satu-satunya pabrikan dengan konsesi peringkat D pada tahun 2026, yang berarti Razgatlioglu akan dapat melakukan uji coba lebih banyak selama musim ini.

Ia akan memiliki hari tambahan di Malaysia pada akhir Januari sebagai bagian dari sesi uji coba Sepang, yang terbuka untuk pembalap uji coba, rookie, dan pembalap konsesi peringkat D.