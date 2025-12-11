MotoGP 2026: Tanggal Peluncuran Setiap Tim untuk Musim Baru

Musim MotoGP 2026 akan dimulai pada awal Februari dengan tes pra-musim pertama dari dua uji coba di Sepang, yang kemudian dilanjutkan di Buriram, Thailand.

Musim itu sendiri akan dimulai pada 27 Februari hingga 1 Maret dengan Grand Prix Thailand, yang akan menjadi putaran pertama dari 22 putaran pada tahun 2026.

Dengan musim 2026 yang semakin dekat, tim-tim telah mulai mencatat tanggal peluncuran mereka.

Berikut adalah daftar lengkap kapan dan di mana masing-masing 11 tim MotoGP akan mengadakan peluncuran musim 2026 mereka.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test © Gold and Goose

13 Januari - Accademia Musicale Della Chigiana, Italia

Tim Pramac Yamaha saat ini dijadwalkan menjadi tim pertama di grid MotoGP yang mengadakan acara peluncurannya pada tahun 2026.

Tim satelit Yamaha ini akan meluncurkan warna tim mereka untuk musim baru pada tanggal 13 Januari di Siena, yang akan menandai penampilan resmi pertama juara dunia Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, sebagai pembalap MotoGP dengan warna tim.

Bintang asal Turki ini, yang akan berpasangan dengan Jack Miller pada tahun 2026, melakukan debut uji coba publiknya pada bulan November di Valencia, tetapi melakukannya dengan motor M1 yang benar-benar polos karena kewajiban kontraknya dengan BMW.

Pramac juga akan meluncurkan warna tim Moto2 mereka pada acara tersebut.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2025 Valencia test © Gold and Goose

14 Januari - Roma, Italia

Tim VR46 milik Valentino Rossi akan memasuki musim kelimanya di kelas utama pada tahun 2026, dan akan melakukannya dengan susunan pembalap Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Tetap menggunakan motor spesifikasi pabrik untuk Di Giannantonio dan motor berusia satu tahun untuk Morbidelli, VR46 berharap bisa meningkatkan perolehan enam podium yang diraih pada musim 2025.

Mereka juga akan berupaya mengakhiri paceklik kemenangan yang telah berlangsung sejak Grand Prix India 2023.

VR46 akan menggelar acara peluncuran musim 2026 pada tanggal 14 Januari di Roma.

Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

19 Januari - Madonna di Campiglio, Italy

Acara peluncuran pra-musim Ducati yang kini sudah menjadi tradisi akan berlangsung pada tanggal 19 Januari di Italia, tepatnya di resor ski Madonna di Campiglio.

Acara yang berlangsung beberapa hari ini tidak hanya menampilkan Ducati yang memperkenalkan warna motornya untuk musim baru, tetapi juga mempertemukan para pembalap dan media untuk kegiatan ski.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sekali lagi akan memperkenalkan warna baru untuk tim pabrikan Ducati untuk musim 2026, saat mereka berupaya mengakhiri era 1000cc dengan gelar juara dunia lainnya setelah kemenangan Marquez pada tahun 2025.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP © Gold and Goose

31 Januari - Kuala Lumpur, Malaysia

Tim Gresini Ducati akan meluncurkan corak motor mereka untuk musim 2026 dalam sebuah acara di Kuala Lumpur menjelang uji coba pramusim pertama.

Tim yang akan kembali menurunkan Alex Marquez, runner-up kejuaraan 2025, dan Fermin Alddeguer, peraih gelar rookie terbaik 2025, akan mengadakan acara peluncurannya pada 31 Januari di ibu kota Malaysia.

Artikel ini akan diperbarui dengan lebih banyak tanggal peluncuran tim ketika tersedia.