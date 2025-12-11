Bos Gresini Mengungkap Seksisme yang Dihadapinya di MotoGP

Pemilik Gresini Racing, Nadia Padovani, telah berbicara tentang seksisme yang dihadapinya, bahkan sampai saat ini, sejak mengambil alih komando tim tersebut pada tahun 2021.

Padovani mengambil alih Gresini setelah kematian suaminya, mantan juara dunia Grand Prix Fausto Gresini, akibat COVID-19 pada awal tahun 2021.

Di tengah rasa kehilangan ini, Padovani telah membantu mengarahkan Gresini menjadi salah satu tim MotoGP paling sukses di grid saat ini.

Sejak 2022, Gresini telah memenangkan balapan dengan semua pembalap yang diturunkannya, dan masuk menembus tiga besar klasemen dengan Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Alex Marquez.

Pada tahun 2025, Gresini memenangkan empat Grand Prix antara Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dan berada di posisi kedua klasemen akhir lewat Marquez dengan motor Ducati GP24 yang berusia satu tahun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Untuk tahun 2026, Alex Marquez akan memiliki motor pabrikan di Gresini untuk pertama kalinya.

Terlepas dari kesuksesannya, ia terus berjuang melawan seksisme di paddock, dan Padovani mengatakan kepada Gazzetta dello Sport bahwa hal ini dimulai hampir seketika saat ia mulai memimpin Gresini.

“Banyak yang tidak, karena mereka menyukai Gresini,” katanya ketika ditanya apakah ada sponsor yang mundur setelah kematian Fausto Gresini dan ia mengambil alih tim.

“Beberapa memang mundur. Sebuah sponsor besar, sebuah perusahaan dari Timur Jauh yang seharusnya bergabung pada tahun 2022, dan ketika mereka mengetahui Fausto sudah tidak ada lagi, mereka tidak ingin melanjutkannya.

“Mereka tidak terlalu menyukai gagasan memiliki seorang wanita yang memimpin tim. Itu pukulan berat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ketika mereka mundur, saya baru saja memberi persetujuan kepada Ducati untuk motor-motor tersebut. Saya tidak tidur malam itu.

“Juga, karena ada begitu banyak masalah dan isu pada tahun 2021. Hal-hal kecil, yang semuanya menjadi menegangkan. Tetapi kami berhasil mengatasi semuanya.”

Meskipun ia telah mendapatkan banyak rasa hormat di paddock sejak saat itu, Padovani mengatakan masih ada kejadian di garasinya sendiri di mana para pria akan mengarahkan percakapan kepada pria lain “dengan asumsi seorang wanita tidak tahu bagaimana menangani topik-topik tertentu”.

“[Hal itu terjadi] sedikit lebih jarang daripada sebelumnya, tetapi masih terjadi,” katanya. “Awalnya saya merasa tidak enak, tetapi sekarang saya bahkan tidak menyadarinya.

“Saya tahu apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, memperbaiki berbagai hal, situasi, konflik yang telah ada sejak lama, yang tidak pernah diselesaikan oleh suami saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bahkan meninggalkan orang-orang di rumah yang tidak menerima peran saya.

“Atau mereka yang berkata, 'Kita selalu melakukannya dengan cara ini…' - sikap yang tidak cocok dengan saya.

“Saya tidak pernah mentolerirnya. Laki-laki cenderung membuat hal-hal lebih sulit daripada seharusnya.

“Kami para wanita lebih pintar. Menggabungkan pekerjaan, anak-anak, dan, dalam kasus saya, orang tua, telah membiasakan kami untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.”