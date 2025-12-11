VR46 Ducati Luncurkan Livery MotoGP 2026 di Roma

Tim VR46 milik Valentino Rossi akan mengungkap livery mereka untuk musim MotoGP 2026 pada peluncuran resmi di Roma pada 14 Januari.

Ini akan menjadi tahun kelima VR46 turun sebagai tim satelit MotoGP, setelah sebelumnya memulai program mereka di Moto3 tahun 2014, sebelum merambah ekspansinya ke Moto2 tahun 2017.

Operasi di kelas yang lebih kecil tersebut dihentikan untuk musim 2022, ketika VR46 memasuki MotoGP sebagai tim satelit Ducati.

Pada tahun 2023, tim tersebut memenangkan tiga Grand Prix dengan Marco Bezzecchi, yang juga finis ketiga di klasemen musim itu dengan motor yang sudah berusia satu tahun.

Untuk tahun 2024, tim tersebut mendapatkan sponsor utama baru dari Pertamina Enduro, memberi perubahan warna radikal yang bertahan sampai tahun ini.

Menariknya, tim tersebut telah mengisyaratkan kemungkinan perubahan corak dalam unggahannya, di mana mereka menulis "hitam dan terang yang baru".

Tidak akan ada perubahan pada susunan pembalap VR46 pada tahun 2026, karena mereka tetap menurunkan Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Seperti halnya pada tahun 2025, Di Giannantonio akan terus mengendarai motor spesifikasi pabrik, sementara Morbidelli akan menggunakan motor yang sudah berusia satu tahun.

Di Giannantonio meraih empat podium musim lalu dengan GP25 dan finis di posisi keenam klasemen.

Morbidelli berhasil meraih dua podium dan hanya terpaut 30 poin di posisi ketujuh klasemen.

VR46 adalah satu-satunya tim Ducati pada tahun 2025 yang tidak meraih kemenangan, dengan kekeringan kemenangan mereka yang kini dimulai sejak Grand Prix India 2023.

Peluncuran musim VR46 berlangsung sehari setelah Pramac Yamaha menggelar acaranya di Siena pada 13 Januari, sementara tim pabrikan Ducati akan menyusul di Madonna di Campiglia pada 19 Januari.

Satu-satunya tim lain yang telah mengkonfirmasi tanggal peluncurannya untuk tahun 2026 adalah Gresini, yang akan memperkenalkan warna baru mereka di Kuala Lumpur pada 31 Januari.

MotoGP akan mengadakan peluncuran resmi musim balap di Kuala Lumpur setelah uji coba pramusim pertama di Sepang, dan akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 6-7 Februari.

