BMW Umumkan Valentino Rossi Tak Lagi di WEC untuk Musim 2026

Valentino Rossi tidak akan melanjutkan kariernya di FIA World Endurance Championship untuk musim ketiga, karena BMW telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencoretnya dari line-up pembalap LMGT3.

Juara dunia Grand Prix balap motor sembilan kali ini beralih ke balap mobil full-time pada tahun 2022, setelah karier MotoGP-nya berakhir.

Ia bergabung dengan WRT untuk balapan di GT World Challenge, sebelum pindah ke WEC pada tahun 2024 bersama tim Belgia tersebut sebagai pembalap pabrikan BMW.

Mengendarai mobil No. 46, Rossi meraih podium pertamanya di Imola hanya pada ajang WEC keduanya dan finis ketiga di Fuji pada akhir musim.

Ia kembali finis kedua di Imola pada tahun 2025, meskipun kontak dan penalti yang diterimanya menggagalkan kesempatan terbaiknya untuk meraih kemenangan perdana di seri tersebut.

Performa kualifikasi yang gemilang di ajang 24 Hours of Le Mans tahun ini membawa BMW No. 46 WRT melakukan serangan yang sah untuk meraih kemenangan di kelas LMGT3 pada ajang enduro ikonik tersebut.

Namun, masalah kelistrikan di malam hari, yang menyebabkan mobil menjadi "tidak aman" untuk dikendarai, mengakibatkan kegagalan finis untuk tahun kedua berturut-turut. Mobil tersebut finis kedua di COTA beberapa bulan kemudian.

Masa depan Rossi di WEC telah dipertanyakan untuk beberapa waktu, dengan kemungkinan besar ia akan dikeluarkan dari daftar pembalap BMW di WRT untuk tahun 2026.

WRT kini telah mengkonfirmasi bahwa Rossi tidak akan menjadi bagian dari susunan pembalap WEC mereka tahun depan, dengan mobil No. 46 digantikan oleh No. 69 yang dikendarai Anthony McIntosh, Dan Harper, dan Parker Thompson.

Sementara itu, mobil WRT lainnya di LMGT3 akan diisi oleh Sean Gelael, Darren Leung, dan Augusto Farfus.

Kontrak tiga tahun Rossi dengan tim pabrikan BMW akan berakhir pada akhir tahun ini, meskipun ia sempat menyatakan pada beberapa kesempatan hingga tahun 2025 bahwa ia ingin naik ke kelas Hypercar di WEC.

Belum jelas apa yang akan terjadi pada Rossi di masa depan, meskipun laporan menunjukkan ia akan kembali ke GT World Challenge Europe, tempat ia memenangkan tiga balapan Sprint di sana.

Meskipun ia mengurangi komitmen balapnya pada tahun 2025, Rossi tetap berpartisipasi dalam Bathurst 12 Hours dan 24 Hours of Spa, dengan pembalap Italia itu meraih podium di Bathurst 12 Hours.

Menjelang final WEC 2025 di Bahrain, Rossi membantu mobil No. 46 meraih kemenangan di Indianapolis 8 Hours dalam Intercontinental GT Challenge.