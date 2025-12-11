Bagnaia Diminta untuk Temukan Jalannya Sendiri di 2026

Juara dunia Grand Prix 500cc 1993 Kevin Schwantz meyakini Francesco Bagnaia “harus mencoba segalanya sendiri” dan tidak bergantung pada data Marc Marquez agar kompetitif di tahun 2026.

Bagnaia, juara dunia MotoGP dua kali, diharapkan sebagai penantang utama Marc Marquez di kejuaraan saat pembalap Spanyol itu bergabung dengan Ducati pabrikan tahun 2025.

Namun, pembalap Italia itu kesulitan menguasai GP25-nya, dan hanya meraih dua kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya ke posisi lima klasemen pembalap, tertinggal 257 poin dari Marc Marquez.

Yang mengkhawatirkan, masalah Bagnaia tampaknya sulit diatasi oleh Ducati, karena performa pembalap Italia itu sangat tidak menentu dari akhir pekan ke akhir pekan.

Banyak yang berpendapat bahwa Bagnaia menderita secara mental karena menjadi rekan satu tim Marquez pada tahun 2025, sesuatu yang telah berulang kali dibantah oleh pembalap Italia itu sendiri maupun Ducati.

Namun Schwantz yakin kesulitan yang dialaminya saat Marquez mendominasi tentu berperan, sambil mengakui bahwa Bagnaia masih memiliki "jalan panjang" untuk kembali ke performa terbaiknya.

“Saya pikir ini kombinasi dari segalanya,” katanya kepada Gazzetta dello Sport di EICMA. “Persaingan sangat ketat sehingga antara berada di depan dan di belakang grup, seringkali hanya selisih satu detik.

“Jadi Anda tidak boleh terlalu jauh tertinggal. Jika Anda membiarkan hal-hal ini memengaruhi pikiran Anda, seperti melihat rekan satu tim Anda selalu berada di tiga besar atau lima besar, mudah untuk teralihkan dan tidak dapat fokus pada apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan dari motor.

“Kita tahu betapa kuatnya Pecco, kita juga melihatnya di Jepang: tercepat di kualifikasi, pemenang Sprint Race dan juga Grand Prix.

“Kita tahu dia memiliki kualitas seperti itu. Mungkin, pada kesempatan itu, Marquez hanya balapan untuk kejuaraan, mungkin dia tidak mengerahkan 100% kemampuannya untuk mencetak poin yang dibutuhkan untuk memenangkan gelar, tetapi Pecco hanya perlu kembali fokus pada apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan.

“Ini akan menjadi kerja keras: dia tidak akan bisa bertanya kepada [tim] ‘Apa yang mereka gunakan?’ atau ‘Mengapa dia lebih cepat dari saya?’, karena apa yang berhasil untuk Marc belum tentu berhasil untuknya.

“Jadi dia harus mencoba semuanya sendiri. Tampaknya jalan yang panjang untuk mendapatkan hasil, tetapi saya pikir di level itu, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya.”

Bagnaia mengakhiri tes Valencia bulan lalu dengan perasaan puas atas motor yang dikendarainya.