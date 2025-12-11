Pelarangan Leg Wing di MotoGP akan Ditunda Sampai 2027

Larangan penggunaan 'leg wing', yang pertama kali diperkenalkan oleh Aprilia selama musim MotoGP 2025, tampaknya akan ditunda hingga 2027, menyusul laporan awal tentang penghapusan pada tahun 2026.

Menjelang tahun terakhir siklus peraturan saat ini, pengembangan aerodinamika berada pada titik paling maju di MotoGP.

Aprilia kembali jadi acuan pada tahun 2025 dengan memperkenalkan sayap yang diposisikan di belakang kaki pembalap, yang kemudian ditiru oleh Honda di paruh kedua musim.

Beberapa minggu yang lalu, majalah Motor Sport melaporkan bahwa proposal mengejutkan telah diajukan ke Komisi Grand Prix dalam upaya untuk melarang sayap tersebut dengan alasan keselamatan.

Kekhawatiran yang muncul adalah bahwa sayap kaki dapat membuat pembalap tersangkut saat terjatuh, meningkatkan risiko cedera yang lebih serius.

Setiap perubahan aturan harus mendapat persetujuan bulat dari para produsen, meskipun ketentuan ini tidak diperlukan jika amandemen peraturan dilakukan atas dasar keselamatan.

Usulan tersebut adalah zona larangan baru pada bodi sepeda motor di luar area yang meruncing yang dimulai 800 mm di depan ban belakang, dan lebarnya 300 mm, yang memanjang ke belakang hingga batas maksimum saat ini yaitu 450 mm (pada jarak 500 mm dari ban).

Namun, perubahan aturan ini tampaknya akan ditunda hingga tahun 2027, menurut edisi Spanyol dari Motorsport. Diyakini bahwa Aprilia dan Honda menentang perubahan peraturan tersebut.

Musim 2027 akan menyaksikan perubahan besar pada regulasi aerodinamika sebagai bagian dari peralihan ke motor 850cc, sehingga larangan terhadap 'leg wing' menjadi lebih mungkin terjadi saat itu.

Baik Aprilia maupun Honda membuat kemajuan signifikan dengan motor mereka pada tahun 2025, meskipun mengaitkannya sepenuhnya dengan 'leg wing' akan tidak adil.

Namun, ketika satu pabrikan membuat kemajuan teknis yang bertepatan dengan hasil yang kuat, hal itu memaksa pabrikan lain untuk bereaksi.

Meskipun masalah keselamatan sangat penting, penolakan dari pabrikan saingan terhadap 'leg wing' kemungkinan juga muncul dari keinginan untuk tidak menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam pengembangan aerodinamika menjelang perubahan regulasi besar.