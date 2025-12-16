Miller: Phillip Island Perlu Tetap Berada di Kalender MotoGP

Jack Miller menegaskan bahwa Phillip island harus tetap berada di kalender MotoGP.

Kontrak Phillip Island dengan AGPC (Australian Grand Prix Corporation) berakhir di 2026, dengan rumor beredar bahwa MotoGP Australia tengah mencari venue yang lebih mudah diakses di pulau utama.

Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia tahun 1989, ketika Wayne Gardner meraih kemenangan kandang yang tak terlupakan. Casey Stoner memukau penggemar lokal dengan enam kemenangan beruntun antara tahun 2007 dan 2012.

Miller, yang kini menjadi satu-satunya pembalap Australia di grid MotoGP, menang di sirkuit Phillip Island sebagai pembalap Moto3 pada tahun 2014 dan naik podium kelas utama untuk Ducati pada tahun 2019.

Pembalap Pramac Yamaha itu kembali bersinar di depan penonton tuan rumahnya pada bulan Oktober, mengamankan baris depan di kualifikasi sebelum nyaris meraih podium Sprint dalam pertarungan lap terakhir dengan Pedro Acosta.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Miller terjatuh di awal Grand Prix, itu adalah hari yang menggembirakan bagi penggemar Australia, dengan Joel Kelso finis kedua di Moto3 dan Senna Agius meraih kemenangan perdana di Moto2.

Namun, rumor tentang masa depan Phillip Island sudah beredar, mendorong Miller untuk menanggapi: “Saya pikir ini adalah acara yang fantastis. Saya pikir ini perlu ada di kalender, tentu saja. Lihatlah kerumunan di sana.

“Ini adalah negara yang sangat terpencil. Ini adalah negara yang sangat luas. Jadi orang-orang yang ada di sini bukan hanya dari Melbourne; mereka datang dari jarak yang sangat jauh untuk menonton balapan.

“Beberapa orang datang dari Australia Barat, yang setara dengan pergi dari ujung utara Eropa ke ujung selatan.

“Mereka melakukan perjalanan jauh dan menghabiskan banyak uang mereka untuk datang ke balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, memiliki balapan di Australia sangat berarti bagi mereka, dan saya pikir Phillip Island adalah salah satu sirkuit paling spektakuler di kalender, seperti yang kita lihat dengan balapan di semua kategori.

“Ini perlu ada di kalender, dan saya yakin itu akan terjadi.”

MotoGP Australia tahun ini mencatatkan 91.245 penonton pada akhir pekan dan 37.192 penonton pada hari Minggu.

Jumlah penonton tidak meningkat karena peringatan cuaca yang meningkatkan kemungkinan balapan utama GP dipindahkan ke hari Sabtu, untuk kedua kalinya dalam tiga tahun, meskipun akhirnya tetap berlangsung sesuai rencana.

Satu-satunya tempat dengan jumlah penonton hari Minggu yang lebih sedikit musim ini adalah Qatar (22.565), tetapi Balaton Park (32.520), Silverstone (40.518), COTA (45.927), Motegi (46.303) dan Austria (49.901) juga memiliki angka penonton hari Minggu di bawah 50.000.

Article continues below ADVERTISEMENT