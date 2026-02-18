MotoGP Australia Tinggalkan Phillip Island, Pindah ke Adelaide?

MotoGP Australia tidak akan lagi digelar di Philip Island, dengan Adelaide muncul sebagai opsi pengganti yang paling mungkin.

Keputusan ini muncul setelah pemerintah negara bagian Victoria menolak rencana relokasi MotoGP Australia dari Phillip Island ke Albert Park di Melbourne, venue Grand Prix Formula 1 Australia saat ini.

Dengan opsi tersebut dikesampingkan, Australia Selatan mengambil langkah dan tampaknya siap untuk mengambil alih penyelengaraan mulai tahun 2027.

Pengumuman bersama dari MotoGP dan pemerintah Australia Selatan dapat disampaikan paling cepat pada hari Kamis, 19 Februari.

Spekulasi bahwa posisi Phillip Island di kalender Grand Prix mulai melemah hampir segera setelah acara tahun 2025 berakhir.

Diskusi mengenai perpanjangan kontrak setelah balapan Oktober ini berlangsung cukup lama, dan situasinya makin pelik saat petinggi MotoGP berupaya memindahkan acara tersebut ke Albert park. Namun, proposal tersebut ditolak oleh pemerintah Victoria, yang memicu keyakinan luas bahwa Phillip Island akan tetap berada di kalender.

Pemerintah Victoria mengkonfirmasi bahwa mereka siap untuk meningkatkan dukungan keuangan untuk Grand Prix, tetapi hanya jika tetap diadakan di Phillip Island.

Menteri Pariwisata, Olahraga, dan Acara Besar Steve Dimopoulos mengatakan negara bagian tidak akan berkompromi mengenai tempat penyelenggaraan.



Di tengah kebuntuan dengan pemerintah Victoria, muncul "opsi kedua" untuk gelaran MotoGP, yakni di negara bagian South Australia.

Sirkuit yang kini diharapkan menjadi tuan rumah MotoGP adalah Bend Motorsport Park, yang berjarak lebih dari satu jam dari Adelaide.

Bend sudah menjadi tuan rumah ajang balap motor tingkat nasional dan memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk kompetisi internasional.

Ada juga spekulasi tentang kembalinya sirkuit jalanan di Adelaide, yang saat ini menggelar Supercars. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh layout Albert Park sendiri, mengadaptasi sirkuit jalanan untuk memenuhi standar keselamatan MotoGP modern bukanlah hal yang mudah. ​​Perubahan signifikan pada area lintasan dan pembatas akan diperlukan agar sesuai untuk motor kelas utama.

Perdana Menteri South Australia, Peter Malinauskas, tidak merahasiakan ambisinya untuk membawa lebih banyak acara olahraga besar ke negara bagian tersebut. Ia berperan penting dalam mendatangkan AFL Gather Round dan mengamankan acara LIV Golf Australia di Adelaide.

Meskipun demikian, ketika berbicara tentang MotoGP yang akan pindah ke wilayah tersebut, ia tetap bungkam, dengan mengatakan: “Kami tidak tertarik pada kontes penawaran… Kami selalu melihat peluang, dan kami membentuk pandangan tentang nilai sesuatu, tetapi saya tidak akan terlibat dalam kontes penawaran.”



Namun, di balik layar, tampaknya kesepakatan telah tercapai.

Bagi Victoria, kehilangan ini sangat signifikan. Phillip Island telah menjadi tuan rumah putaran MotoGP Australia secara konsisten sejak 1997 dan telah membangun reputasi sebagai salah satu sirkuit favorit para pembalap di kalender.

Layout cepat dan mengalir serta lokasinya di tepi pantai telah menjadi bagian dari identitas kejuaraan. Namun, itu bukan tanpa masalah, karena waktu penyelenggaraan balapan MotoGP di tempat tersebut terkadang mengakibatkan kondisi cuaca buruk dan angin kencang.

Hal ini, kadang-kadang, menyebabkan masalah bagi para pembalap di lintasan dan juga disalahkan karena membuat fans sulit mengakses tempat tersebut.

Acara tahun lalu menarik 91.000 penonton sepanjang akhir pekan. Balapan ini diperkirakan menghasilkan lebih dari $54 juta per tahun dalam bentuk manfaat ekonomi bagi negara bagian – uang yang mengalir langsung ke pariwisata regional, perhotelan, dan bisnis lokal.

Kepergiannya akan membuat Phillip Island tanpa acara motorsport utama. Supercars belum kembali ke sirkuit sejak musim yang terdampak COVID, dan keluarnya MotoGP menghilangkan satu-satunya event global terakhir di kalender sirkuit.

Namun, Victoria akan terus menjadi tuan rumah Formula 1 di Albert Park, dengan Grand Prix pembuka musim berlangsung di Melbourne dalam waktu kurang lebih dua minggu. MotoGP, bagaimanapun, akan pindah ke tempat lain.

MotoGP Australia 2026 dijadwalkan pada 23–25 Oktober dan, jika perpindahan ke The Bend diresmikan, itu akan menandai penyelenggaraan terakhir acara tersebut di Phillip Island.