Aprilia Tidak Sekadar 'Copy-Paste' Motor 1000cc untuk 2027

Aprilia akan memakai sebagian besar pengetahuan mereka dengan motor 1000cc untuk MotoGP 2027, meski kejuaraan akan menghadirkan motor yang sepenuhnya berbeda.

Perubahan peraturan 2027 meliputi mesin 850cc yang lebih kecil, larangan perangkat ride-height, dan peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.

Saat KTM dan Honda telah menjalankan prototipe 850cc di lintasan, Aprilia termasuk di antara pabrikan yang masih melakukan pengujian di laboratorium sebelum debut 'Musim Semi'.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mengisyaratkan bahwa menghentikan pengembangan motor 1000cc lebih awal untuk berkonsentrasi pada motor tahun depan tidak akan menguntungkan karena ada begitu banyak pengetahuan yang "dapat ditransfer".

“Mengenai sisi teknis, 2027 pasti akan sangat berbeda, tetapi semua yang telah kita pelajari sejauh ini akan sangat berguna untuk motor 2027,” kata Rivola pada uji coba di Sepang.

“Pada akhirnya, apa yang Anda pelajari di mesin - saya tidak ingin mengatakan itu hanya copy-paste, tetapi kami melihat bahwa ada banyak pengetahuan yang dapat ditransfer.

“Sama halnya dengan aerodinamika, sama halnya dengan sasis… Jadi akan ada banyak pengetahuan yang dapat ditransfer ke motor baru.”

2026 Aprilia RS-GP, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Aprilia 2026 “80-90% sudah ditentukan”

Beralih ke RS-GP saat ini, yang dibawa Marco Bezzecchi ke posisi kedua timesheets keseluruhan di tes Sepang, Rivola mengonfirmasi bahwa spesifikasi dasar motor sudah hampir ditentukan.

“Saya rasa 80-90% dari paketnya sudah final.

“Namun detail kecil, setelah kami menganalisis semuanya di rumah, akan dibawa ke Thailand untuk pengembangan terakhir.

“Dan jelas Thailand adalah trek yang cukup berbeda dalam hal aerodinamika, dalam hal karakteristik, ini lebih merupakan trek stop-and-go.

"Tapi ya, akan ada sesuatu yang lebih akan terungkap pada tes terakhir.”

Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Kontribusi Trackhouse

Dengan Jorge Martin kembali absen karena operasi lainnya, Rivola menyoroti pentingnya masukan dari pembalap satelit Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez and Ai Ogura.

“Ini juga cukup menarik. Para pembalap menjelaskan berbagai hal dengan cara yang berbeda, tetapi pada akhirnya, mereka memberikan komentar yang hampir sama, jadi itu sangat membantu,” ungkap Rivola.

“Jujur saja, memiliki empat motor resmi di lintasan dengan level pembalap yang bagus - Ai bukan lagi pembalap pemula, dan Raul siap memberikan performa yang baik, jadi saya juga cukup senang dengan Trackhouse.”

Martin telah mendapat izin dari dokter untuk berangkat ke Buriram, tetapi masih harus melewati pemeriksaan medis resmi MotoGP sebelum diizinkan untuk balapan di tes terakhir.