Raul Fernandez Salahkan Martin atas Insiden Mereka di GP Catalunya

Raul Fernandez bersikeras bahwa data membuktikan dia tidak bersalah atas insidennya dengan sesama pembalap Aprilia Jorge Martin di MotoGP Catalunya hari Minggu.

Martin, yang memulai balapan hanya unggul dua poin dari rekan setimnya dan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, menempati posisi kedua di belakang Pedro Acosta pada restart terakhir.

Fernandez kemudian melakukan manuver dari sisi dalam untuk menyalip Martin di Tikungan 5.

Namun keduanya bersenggolan di titik puncak tikungan, menyebabkan Martin terjatuh dan Fernandez berada di belakang rombongan.

Raul Fernandez, Jorge Martin clash, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

"Kurasa aku tidak melakukan kesalahan"

Raul Fernandez, yang sebelumnya terkena debries dari kecelakaan besar Alex Marquez yang menghentikan balapan, menjelaskan:

“Pertama-tama, saya beruntung karena ketika saya melihat kekacauan di lintasan lurus belakang, saya merasakan benturan keras di dada saya dari beberapa bagian motor.

“Setelah itu, insiden dengan Jorge agak sulit dipahami, karena saya memiliki kecepatan yang sangat bagus di Tikungan 4 dan tiba di Tikungan 5 dan siap untuk menyalipnya.

“Saya melihat dia mengerem terlalu dini dan saya menyerangnya. Anda dapat melihat dengan jelas dari video helikopter bahwa saya hampir menyalipnya…

“Lalu [ketika] dia melihat bahwa itu saya, dia melakukan hal yang sama seperti kemarin. Dia melepaskan rem dan kembali membelokkan motor ke tikungan.

“Pertama-tama saya merasa kasihan pada Aprilia, karena saya pikir mereka tidak pantas mendapatkan hasil ini untuk kami berdua.

"Saya benar-benar merasa kasihan pada tim. Tapi saya rasa saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak memasuki tikungan dengan kecepatan super. Saya tidak memasuki tikungan melewati garis.

“Saya hanya menyalipnya tetapi… dia [berbelok] dan pada saat itu kami bersentuhan dan sama-sama berada di kerikil.”

Martin melakukan "dua tikungan"

Para Steward FIM MotoGP meninjau insiden tersebut sebelum memutuskan bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yang telah berulang kali berbicara tentang perlunya rasa hormat antara rival perebutan gelar, Bezzecchi dan Martin, terlihat mendatangi garasi Trackhouse dan berbicara dengan Davide Brivio setelah insiden tersebut.

Martin, yang bereaksi marah setelah kembali ke garasi Aprilia, menolak untuk berkomentar secara terbuka tentang insiden tersebut setelah balapan.

Fernandez menegaskan bahwa data telemetri Aprilia mendukung versinya tentang kejadian tersebut.

“Di Tikungan 5, saya sangat kuat selama akhir pekan. Saya mengerem lebih lambat daripada semua Aprilia dan saya bisa membelokkan motor. Jadi mereka tahu bahwa saya bisa melakukan aksi ini,” katanya.

“Itu bukan sesuatu yang gila. Saya berada di jalur saya, saya menyalipnya. Tetapi ketika dia menempatkan motornya di depan ban depan saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa.

“Kami memiliki datanya dan saya melihat dengan jelas bahwa dia melakukan dua manuver di tikungan pada saat saya menyalipnya.”

Kegagalan finis Martin di Grand Prix terbukti mahal karena Bezzecchi, yang finis keenam, mewarisi posisi empat setelah penalti pasca-balapan untuk Ai Ogura untuk insidennya dengan Pedro Acosta, dan Joan Mir karena pelanggaran tekanan ban, yang membuat keunggulan poin di klasemen bertambah jadi 15 poin.