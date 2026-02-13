Miller Jelaskan Pentingnya Mengendalikan Wheelspin di MotoGP

Toprak Razgatlioglu mengikuti Jack Miller selama tes Sepang dalam upayanya memahami cara memaksimalkan performa ban belakang Michelin yang sensitif.

Pengereman tetap menjadi salah satu kekuatan Razgatlioglu, tetapi saat ini ia kehilangan waktu di exit tikungan.

Toprak gagal mencapai target lap 1 menit 57 detik di Sepang, terpaut 1,9 detik di belakang pembalap tercepat Alex Marquez (Gresini Ducati) dan 0,746 detik dari pembalap Yamaha tercepat Alex Rins.

“Ban Pirelli [di WorldSBK], ketika Anda merasakan wheelspin, mudah dikendalikan. Tetapi ketika Michelin mengalami wheelspin, ban itu tidak berhenti lagi,” jelas Razgatlioglu.

“Anda perlu berkendara seperti gaya Moto2 dan membuka gas dengan sangat lembut, karena ban ini sangat sensitif. Saya mencoba beradaptasi dengan ini, tim saya selalu mengatakan ‘berkendara dengan halus’, tetapi mudah mengatakannya!

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sangat sulit untuk menunggu lama sebelum membuka gas, karena di Superbike saya selalu memakai ban belakang untuk berbelok. Saya selalu menggunakan ban belakang untuk meluncur dan meningkatkan akselerasi, tetapi MotoGP kebalikannya.

“Di Thailand, mungkin kami akan mencoba beberapa pengaturan yang berbeda, kami hanya mencoba beberapa bagian baru dan hanya fokus pada mengendarai motor. Tetapi sekarang sepertinya kami butuh pengaturan suspensi yang berbeda, karena saya membutuhkan bantuan untuk berbelok dan grip yang lebih baik.”

Toprak Razgatlioglu follows Jack Miller, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Menanggapi pernyataan Razgatlioglu, Miller setuju bahwa mengendalikan wheelspin sangat penting dengan ban Michelin dan menyoroti bagaimana Ducati saat keluar tikungan.

“Itulah hal terpenting dengan Michelin, begitu Anda mulai wheelspin, putarannya tidak akan berhenti hingga gigi kelima atau keenam. Seperti terus berputar dalam garis lurus,” kata Miller.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, jika Anda mendengarkan Ducati saat membuka gas, semuanya dilakukan dengan sangat halus untuk mencoba mentransfer beban agar tidak mengganggu keseimbangan motor.”

Pembalap Australia itu menambahkan bahwa kesulitan mesin Inline4 dalam mengendalikan traksi saat keluar tikungan meyakinkan Yamaha untuk beralih ke V4.

“Itu adalah hal terbesar [tahun lalu] dengan Inline4 - sangat, sangat, sangat sulit untuk mendapatkan transfer traksi dan sangat sulit untuk mempertahankan traksi. “Jika Anda menciptakan putaran lebih awal, Anda akan terus mengalaminya.”

Razgatlioglu memiliki kesempatan lain untuk menyempurnakan tekniknya pada tes Buriram pada 21-22 Februari sebelum melakukan debut balapan MotoGP-nya di sirkuit yang sama pada akhir pekan berikutnya.