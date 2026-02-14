EKSKLUSIF: Kenapa MotoGP Butuh Stability Control?

Direktur Teknologi MotoGP Corrado Cecchinelli mengatakan data menunjukkan bahwa sistem Stability Control yang baru diperkenalkan bekerja persis seperti yang dirancang.

Diperkenalkan pada pertengahan tahun lalu dalam ECU standar, Stability Control, juga dikenal dengan Slide Control, bertujuan untuk mengurangi jenis highside tertentu.

Itu tidak berarti setiap intervensi benar-benar mencegah kecelakaan, tetapi Cecchinelli yakin sistem tersebut mengurangi risiko.

“Yang dapat saya katakan secara umum adalah bahwa para pabrikan senang memilikinya,” kata Cecchinelli kepada Crash.net.

“Semua orang menggunakannya, dan saya telah melihat data yang menunjukkan bahwa itu berfungsi. Maksud saya, itu benar-benar melakukan sesuatu dan bukan hanya ‘tersembunyi’ di dalam perangkat lunak.

“Namun, itu juga tidak berarti bahwa tanpa Stability Control, pembalap pasti akan mengalami kecelakaan dalam situasi di mana Stability Control ikut campur. Itu tidak mungkin diketahui.

“Jadi, apakah saat ini menyelamatkan nyawa? Saya tidak tahu. Saya akan mengatakan sulit untuk melihat bahwa itu bisa kurang aman daripada sebelumnya.

"Saya berasumsi bahwa itu membuat perbedaan antara nol dan beberapa perbedaan dalam mengurangi kecelakaan, tetapi itu tidak mungkin memperburuk keadaan.”

Kenapa harus ada Stability Control?

MotoGP pada dasarnya sudah memiliki Traction Control, kenapa mereka memperkenalkan Stability Control juga?

Stability Control dikembangkan untuk mengatasi jenis kecelakaan highside yang dialami Francesco Bagnaia di awal putaran Grand Prix Catalunya 2023.

Motor Ducati milik pembalap Italia itu tiba-tiba oleng ke samping saat memimpin di tikungan pertama, melemparnya ke lintasan (lihat video di atas, yang akan dimulai pada saat Bagnaia kehilangan kendali).

Ia beruntung terhindar dari cedera serius ketika kakinya terlindas dalam kekacauan yang terjadi setelahnya.

Crash.net meminta Cecchinelli untuk menjelaskan skenario di mana Stability Control berperan saat Traction Control tidak.

“Pertama-tama, keduanya menangani fenomena yang berbeda,” Cecchinelli memulai. “Traction Control mengontrol putaran. Stability Control, atau yang juga dikenal sebagai Slide Control, mengontrol sliding.

"Jadi, keduanya adalah dua fenomena yang berbeda, meskipun sering terjadi bersamaan, tetapi ini terjadi secara kebetulan.

“Biasanya, ketika terjadi putaran yang berlebihan, Anda juga kehilangan traksi, yang mengakibatkan tergelincir.

“Namun terkadang – dan kecelakaan Pecco yang terkenal di Barcelona adalah contoh yang baik – kami telah melihat kasus tergelincir besar tanpa berputar. Dan inilah yang ingin kami kendalikan menggunakan kontrol stabilitas.

“Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, kontrol traksi, sederhananya, akan aktif ketika mendeteksi kecepatan putaran roda belakang yang terlalu tinggi dibandingkan dengan roda depan.

“Bagaimana jika motor melakukan wheelie? Maka Anda lupakan kecepatan roda depan dan gunakan kecepatan hipotetis. Tapi ini detail kecil.

“Konsep keseluruhannya adalah Anda membandingkan putaran ban belakang dengan kecepatan sepeda. Tetapi tujuannya bukanlah ‘putaran nol’ karena ban hanya dapat mendorong ke depan jika ada putaran tertentu.

“Jadi, ada jumlah putaran optimal untuk mempercepat sepeda, dan jumlah putaran berlebihan yang ingin Anda kendalikan.

“Setiap ban memiliki jumlah putaran ideal untuk memaksimalkan akselerasi yang secara aktif berubah tergantung pada sejumlah faktor seperti sudut kemiringan, suhu, dan sebagainya.

“Kemudian bagian yang sering dilupakan semua orang adalah hal yang sama berlaku untuk pengereman: Anda membutuhkan putaran roda negatif untuk menghasilkan gaya pengereman maksimum. Jadi, jika Anda mengukur jumlah putaran roda selama pengereman, Anda akan menemukan bahwa roda tersebut ‘lebih lambat’ daripada sepeda.

“Jadi, putaran target bukanlah nol dan kontrol traksi memungkinkan Anda, pada prinsipnya, untuk selalu memiliki persentase putaran ideal Anda. Mungkin antara 10 dan 20 persen. Kira-kira seperti itu.”

Brad Binder sliding his Red Bull KTM at the 2025 Portimao MotoGP.

Perbedaan Stability Control dengan Traction Control

Stability Control pada dasarnya berbeda dan lebih kompleks.

“Stability Control mengontrol apa yang kita sebut laju yaw, yaitu kecepatan sudut di mana sepeda berputar di sekitar poros vertikalnya. Jadi, ini bukan tentang seberapa ‘miring’ sepeda itu, tetapi laju perubahan sudutnya.

“Dengan kata lain, kontrol ini seharusnya mengontrol kapan sepeda ‘menyimpang’ ke samping dengan cepat.

“Ini bahkan lebih kompleks daripada Traction Control, tetapi jika Anda memasukkan angka yang tepat untuk sepeda Anda ke dalam sistem, maka sistem akan melakukan hal itu.

"Kontrol ini mengendalikan penyimpangan ekstrem dengan cara yang sama seperti kontrol traksi mengendalikan putaran ekstrem.”

Semua strategi kontrol elektronik pada akhirnya menginginkan satu hasil: pengurangan torsi.

“Setiap strategi ini, termasuk kontrol wheelie, tidak melakukan apa pun selain meminta pengurangan torsi ke pengontrol torsi.

“Jadi, Anda menggabungkan semua strategi ini - traksi, stabilitas, dan kontrol wheelie - strategi terkuat pada saat itu akan berlaku, dan Anda mengurangi torsi mesin dengan jumlah tertentu.

“Hasil akhirnya selalu pengurangan torsi mesin.”

2025 Indonesia MotoGP, Mandalika.

Jadi, mereka sering bekerja secara bersamaan?

“Ya. Tetapi, terlepas dari kombinasi pesan yang dikirim dari kontrol-kontrol ini, hanya ada satu output, yaitu mengurangi torsi mesin. Jadi, mereka semua harus mencapai ‘kesepakatan’ tentang apa yang harus dilakukan, yang telah Anda tulis dalam perangkat lunak,” kata Cecchinelli.

Ketika beberapa sistem mencoba melakukan intervensi secara bersamaan, sistem dengan permintaan pengurangan torsi tertinggi akan menang.

“Mari kita bayangkan tiga orang meminta sistem untuk mengurangi torsi pada saat yang sama. Saya meminta 10%, Anda meminta 20%, dan orang lain meminta 30% - mereka akan menang karena mereka menginginkan yang tertinggi. Jadi, sistem harus mengurangi 30%.”

Metode pengurangan torsi bergantung pada kecepatan situasi.

Dinamika yang lebih lambat seperti wheelie biasanya dikendalikan dengan menutup throttle secara elektronik. Tetapi kejadian yang lebih cepat, seperti wheelspin atau hentakan tiba-tiba, memerlukan intervensi pengapian.

“Aksi yang lambat biasanya dicapai dengan mengendalikan throttle. Wheelie, misalnya, dianggap sebagai fenomena yang lambat dan sebagian besar dikendalikan dengan menutup throttle,” kata Cecchinelli.

“Tetapi dinamika yang lebih cepat, seperti traksi, biasanya tidak dapat dikendalikan dengan throttle. Throttle tidak bereaksi cukup cepat. Sebagai gantinya, Anda mengurangi torsi dengan mengurangi pengajuan percikan api pada beberapa pembakaran, hingga tidak melakukan pembakaran sama sekali.

“Ketika Anda memperlambat atau memutus beberapa pengapian, itu menciptakan suara 'senapan mesin' yang dapat Anda dengar di pinggir lintasan. Ini adalah cara tercepat untuk mengurangi torsi mesin, karena terjadi ratusan kali per detik.

“Dalam ECU MotoGP resmi, tim dapat menulis pola pemutusan atau perlambatan pengapian yang diinginkan untuk setiap skenario.”

Apakah ini dapat menyelamatkan semua skenario highside?

Namun, bahkan upaya gabungan dari kontrol Traksi dan Stabilitas pun tidak akan menghilangkan semua kecelakaan highside.

Pembalap masih bisa kehilangan kendali bagian belakang dan terlempar ke highside akibat selip saat melepaskan gas, seperti yang dialami Maverick Vinales dari Tech3 KTM dalam kualifikasi basah di Sachsenring musim lalu.

Namun, kecelakaan itu terjadi sesaat sebelum kontrol Stabilitas secara resmi diperkenalkan:

“Kecelakaan yang saya alami terjadi saat melepaskan gas, jadi kontrol Stabilitas mungkin tidak akan berpengaruh,” konfirmasi Vinales, yang cedera bahunya mempengaruhi kiprahnya di sisa musim.

“Itu adalah kecelakaan khas cuaca basah dengan ban dingin, hanya highside saat melepaskan gas. Jadi saya rasa [kontrol Stabilitas] tidak akan menghindari jenis kecelakaan ini, di mana tidak ada elektronik.”

Contoh lain dari kecelakaan highside yang merugikan akibat melepaskan gas adalah kecelakaan uji coba Jorge Martin untuk Aprilia di Sepang 2025.