BREAKING: Fermin Aldeguer Dipastikan Absen di MotoGP Thailand

Gresini Racing mengumumkan bahwa Fermin Aldeguer akan melewatkan awal musim MotoGP 2026 karena masih dalam proses pemulihan patah tulang paha.

Pembalap tahun kedua MotoGP itu menderita cedera fraktur tulang femur setelah terjatuh dalam sesi latihan di Circucit Aspar, Spanyol, pada bulan Januari.

Hal ini membuat partisipasinya dalam dua tes pra-musim dan putaran pembuka musim di Thailand diragukan mengingat waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan cedera tulang paha.

Dia melewatkan tes Sepang, meskipun fisioterapisnya berkomentar awal bulan ini bahwa dia tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan untuk berada di Thailand untuk balapan pertama.

Namun, Gresini telah mengumumkan bahwa Aldeguer akan melewatkan tes pra-musim Buriram minggu depan dan grand prix pembuka kampanye.

Dia akan digantikan oleh pembalap uji coba Ducati Michele Pirro.

.#GresiniX news @Aldeguer54 keeps pushing forward with determination and perseverance. His recovery is moving fast, but not enough to see him in Thailand. He’ll miss the Buriram tests and the season opener, with Michele Pirro stepping in to replace him. pic.twitter.com/KfrDNZaA0k — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 12, 2026

Pirro menjadi pilihan utama Ducati untuk mengisi pembalap yang cedera, meskipun ada beberapa keraguan tentang bagaimana hal itu akan mengelola beban kerjanya pada tahun 2026.

Dengan perombakan peraturan 2027 yang akan datang, Pirro memiliki kesibukan dalam mengembangkan prototipe awal sepeda baru Ducati dalam beberapa bulan mendatang.

Ducati sekarang memiliki bintang World Superbike Nicolo Bulega dalam rosternya sebagai pembalap uji coba MotoGP, dengan pembalap Italia itu membuat debut balapnya di dua putaran terakhir tahun 2025 menggantikan Marc Marquez yang cedera.

Bulega, yang juga membalap untuk tim pabrikan Ducati di World Superbike, akan terlibat dalam pengembangan motor 850cc di sela-sela komitmen balap full-time.

Mengingat kurangnya pengalaman MotoGPnya sejauh ini, dia akan mendapat manfaat dari waktu sepeda ekstra sebagai pengganti Aldeguer.

Namun, Bulega tidak akan bisa mengendarai sepeda sebelum awal musim, karena pembuka musim World Superbike di Australia berlangsung bersamaan dengan tes Buriram.

Ini menandai tahun kedua berturut-turut bahwa seluruh grid penuh waktu tidak akan hadir untuk putaran pertama musim baru, setelah kesengsaraan cedera Jorge Martin pada tahun 2025.

