Bagnaia Didukung untuk Kembali Tunjukkan Status Penantang Gelar

Juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia menjalani musim terburuknya bersama tim pabrikan Ducati tahun 2025, karena dia hanya meraih dua kemenangan dan tercecer di posisi lima klasemen.

Kemerosotan itu terjadi saat rekan setim barunya, Marc Marquez, mendominasi dengan mesin yang identik. Meraih kemenangan 11 Grand Prix dalam perjalanannya menuju gelar juara dunia ketujuh.

Performa buruk Bagnaia musim lalu tampaknya akan membuatnya kehilangan tempatnya di tim pabrikan Ducati, saat Pedro Acosta diperkirakan akan menggantikannya.

Meski demikian, pra-musim 2026 berjalan dengan positif untuk Bagnaia sejauh ini, yang merasa lebih nyaman dengan GP26.

Berbicara dengan situs web resmi MotoGP selama tes Sepang, Jorge Lorenzo mendukung Bagnaia untuk bangkit kembali.

"Pecco masih seorang juara, dia adalah pembalap yang luar biasa, super cepat, super berbakat, super presisi, dan dia tidak menunjukkan itu tahun lalu," katanya.

"Hasilnya yang buruk tidak mencerminkan apa yang dia mampu, dan saya pikir ketika dia merasa lebih nyaman dengan motor, dia akan menunjukkan bahwa dia adalah pesaing gelar."

Perjuangan Bagnaia berpusat pada kurangnya perasaan dari ujung depan, yang akhirnya ditelusuri kembali ke perangkat ketinggian perjalanan belakang pada GP25.

Lorenzo bersimpati dengan perjuangan Bagnaia, mencatat bahwa perubahan kecil pada sepeda dapat memiliki dampak besar, seperti yang dia temukan dalam karirnya sendiri.

"Dalam lingkungan ini, di mana setiap orang adalah yang terbaik dari yang terbaik, detail kecil sangat penting," katanya.

“Saya ingat ketika saya berada di Yamaha pada tahun 2014; tahun sebelumnya, saya bertarung melawan Marc Marquez untuk kejuaraan.

“Saya sangat kuat, tetapi mereka mengubah aturan, mereka memakai ban yang lebih keras, mereka mengurangi bahan bakar hingga dua liter, dan motor berubah sepenuhnya.

"Mungkin dari luar itu tidak terlihat banyak, tetapi bagi saya itu mengubah banyak hal, dan hasil saya sangat buruk di awal musim."

