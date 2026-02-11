Livery Valentino Rossi untuk Bathurst 12H 2026 Terungkap

WRT mengungkap livery yang dipakai Valentino Rossi dan timnya pada Bathurst 12 Hours 2026 akhir pekan ini, yang membuka musim balap sang legenda MotoGP.

Rossi, juara dunia Grand Prix balap motor sembilan kali, mengumumkan akhir tahun lalu bahwa ia akan kembali ke Mount Panorama untuk turun di Bathurst 12 Hours edisi 2026.

Setelah membawa BMW M4 GT3 EVO #46 miliknya finis kedua tahun lalu, kali ini The Doctor ditemani dengan pemenang tahun lalu, Augusto Farfus, dan rekan setimnya dari 2025, Raffaele Marciello.

“Setelah meraih finis 1-2 yang dominan di Bathurst 12 Hour tahun lalu, Augusto Farfus, Raffaele Marciello, dan Valentino Rossi kembali bekerja sama untuk menaklukkan gunung ini akhir pekan ini,” demikian bunyi unggahan WRT.

“Ini menandai penampilan perdana di Bathurst untuk BMW M4 GT3 EVO No. 46, sebuah mobil yang telah meraih banyak kemenangan di seluruh dunia bersama tim Belgia ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bisakah EVO mengulangi hasil pendahulunya di Australia?”

Rossi mengumumkan awal tahun ini bahwa ia telah menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun dengan BMW untuk tetap menjadi salah satu pembalap pabrikan.

Untuk tahun 2026, ia akan memulai musim penuh di GT World Challenge Europe, baik di putaran sprint maupun endurance.

Ini menandai musim penuh pertamanya di seri tersebut sejak 2024, saat ia beralih ke FIA World Endurance Championship.

Meski meraih podium dalam dua musim di WEC, BMW dan WRT mengumumkan tahun lalu bahwa Rossi tidak akan kembali ke line-up LMGT3 mereka di 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di GTWCE 2026, Rossi akan ditemani oleh Dan Harper di mobil BMW No. 46 untuk semua putaran, serta Max Hesse untuk ajang Endurance.

Harper dan Hesse membuka 2026 mereka dengan kemenangan di pembuka IMSA SportsCar Championship di Daytona 24 Hours, di mana mereka meraih kemenangan di kelas GTD Pro.

Harper sebelumnya telah berbicara tentang kekagumannya pada Rossi sejak kecil, dan mengatakan selama akhir pekan Daytona bahwa "sangat istimewa" untuk menjadi rekan satu timnya sekarang.

Selama acara peluncuran musim MotoGP 2026 baru-baru ini di Kuala Lumpur, bos tim VR46 Pablo Nieto mengkonfirmasi bahwa Rossi akan hadir di paddock pada beberapa ajang terpilih tahun ini.