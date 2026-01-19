Valentino Rossi Ungkap Keretakan Hubungan dengan Sang Ayah

Legenda MotoGP Valentino Rossi berusaha memulihkan hubungannya dengan sang ayah, Graziano Rossi, di tengah drama perebutan hak asuh dan uang yang hilang terkait dengan pasangannya.

Graziano adalah sosok yang selalu hadir di paddock MotoGP selama karier grand prix putranya, karena ia sendiri pernah berlomba di kejuaraan dunia tersebut.

Tiga tahun setelah pensiun dari MotoGP pada tahun 2021, permintaan Rossi dikabulkan untuk menjadi wali atas ayahnya yang sudah lanjut usia, berdasarkan saran dari dokter Graziano.

Namun, tahun lalu Graziano meminta agar hak perwalian tersebut dicabut, dan itu dikabulkan setelah evaluasi medis lebih lanjut untuk menentukan kemampuannya merawat diri sendiri.

Media Italia kemudian melaporkan bahwa pengacara Rossi mengambil tindakan hukum terhadap pasangan Graziano selama 12 tahun, yang, di beberapa kalangan, dianggap sebagai penyebab keretakan hubungan antara keduanya.

Pengaduan hukum tersebut menyatakan bahwa pasangan Graziano telah memengaruhi pria 71 tahun itu secara negatif, sementara ia juga dituduh mencuri €200.000 dari ayah Rossi.

Menurut media lokal di Italia, €100.000 dari uang tersebut adalah untuk pinjaman, dengan sekitar €34.000 ditarik secara tunai dan €42.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Rossi kemudian berbicara kepada Corriere della Sera mengenai masalah ini, dan bersikeras bahwa tindakan hukum terhadap pasangan Graziano tidak ada hubungannya dengan uang.

Ia juga mengklaim Graziano telah menjauhkan diri dari putrinya dari hubungan lain.

“Uang, dalam cerita ini, tidak relevan, untungnya bagi saya dan juga bagi Graziano,” katanya. “Saya terluka dan khawatir tentang ayah saya, yang tidak saya temui atau dengar kabarnya.

“Seolah-olah saya tidak lagi memiliki ayah. Hubungan romantisnya telah menyebabkan keretakan total dengan keluarga.

“Saya tidak mengerti mengapa, mengingat bahwa baik ibu saya, Stefania, maupun saya selalu memiliki hubungan emosional yang kuat dan penting dengan Graziano.

“Hal yang sama terjadi pada Clara, putrinya, dan ibunya, Lorena.

“Kami semua terisolasi, seolah-olah kami adalah ancaman. Ini adalah sikap, ketika saya memikirkan ayah saya, yang tidak dapat saya jelaskan, dan itu membuat saya mencoba mencari tahu bagaimana keadaannya, apa yang terjadi sehingga membawa kita ke titik ini.

“Bagi saya, semua yang terjadi ditentukan oleh cinta yang saya miliki untuknya dan ketakutan bahwa dia tidak baik-baik saja.

“Ini adalah kisah yang didikte oleh cinta, tidak lebih. [Ini adalah] situasi yang sangat menyedihkan bagi saya dan kita semua.”