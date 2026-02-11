Ai Ogura Menunjuk Area di Mana Ia Tertinggal dari Bezzecchi

Meski merasa lebih nyaman dengan RS-GP 2026, Ai Ogura tidak sepenuhnya senang dengan simulasi Sprint Race-nya.

Ai Ogura, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Ai Ogura, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Ai Ogura menyelesaikan tes Sepang di urutan ke-12 secara keseluruhan, 0,924 detik di belakang pemimpin klasemen Alex Marquez (Gresini Ducati) dan 0,8 detik di belakang andalan pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi.

Namun, pembalap Trackhouse, yang sedang berjuang melawan flu pada hari terakhir tes, mengakui bahwa ia "berharap sedikit lebih banyak" dari long-run, di mana ia tertinggal satu langkah di belakang para pembalap terdepan.

Spanish MotoGP Test Sprint sims: Top 6 plus Ai Ogura.
Spanish MotoGP Test Sprint sims: Top 6 plus Ai Ogura.

"Saya rasa ini [masalah] mencocokkan pembalap dan motor. Saya berharap bisa melaju beberapa persepuluh detik lebih cepat dalam jangka panjang, tetapi saya tidak bisa," jelasnya.

"Saya merasa nyaman dengan motor baru ini. Meskipun saya mencatatkan waktu putaran yang sama baik dengan motor '26 atau '25, saya merasa lebih nyaman dengan motor '26.

“Tetapi untuk melakukan dorongan ekstra terakhir itu tidak mudah.”

Ketika ditanya di bagian mana ia kehilangan waktu dibandingkan Bezzecchi, Ogura menunjuk pada bagian-bagian dengan kecepatan tinggi.

“Dia membawa kecepatan lebih tinggi,” jelas Ogura. “Saya pikir dia bisa berbelok seperti saya, tetapi dengan kecepatan lebih tinggi.

“Thailand adalah jenis trek yang berbeda, tetapi kami akan mengerjakannya di Thailand.”

Tes pra-musim terakhir berlangsung di Buriram pada 21-22 Februari, di mana Ogura meraih hasil terbaiknya di kelas utama sejauh ini, yaitu posisi ke-4 (Sprint) dan ke-5 (GP) pada debutnya setahun lalu.

Ai Ogura Menunjuk Area di Mana Ia Tertinggal dari Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Feature
MotoGP 2027: Line-Up Pembalap Resmi dan Rumor Sejauh ini
30/01/26
Race start, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Bos Trackhouse Ingin Melihat Rivalitas Lorenzo-Rossi dalam Tim
25/01/26
Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Yamaha, Catalunya MotoGP, 2009,
MotoGP News
Ai Ogura Mengungkapkan Fokus Utamanya untuk Musim 2026
22/01/26
Ai Ogura in 2026 Gulf Trackhouse livery.
MotoGP News
"Pizza Ajaib" di Balik Terobosan Paruh Kedua 2025 Raul Fernandez
22/01/26
Raul Fernandez in 2026 Trackhouse colours.
MotoGP News
Marc Marquez Memetakan Rivalnya untuk Musim 2026
22/01/26
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, MotoGP 2025.
MotoGP News
Jorge Martin Diragukan untuk Tes MotoGP Sepang?
22/01/26
Jorge Martin, Aprilia Racing.