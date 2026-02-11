Ai Ogura Menunjuk Area di Mana Ia Tertinggal dari Bezzecchi

Ai Ogura menyelesaikan tes Sepang di urutan ke-12 secara keseluruhan, 0,924 detik di belakang pemimpin klasemen Alex Marquez (Gresini Ducati) dan 0,8 detik di belakang andalan pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi.

Namun, pembalap Trackhouse, yang sedang berjuang melawan flu pada hari terakhir tes, mengakui bahwa ia "berharap sedikit lebih banyak" dari long-run, di mana ia tertinggal satu langkah di belakang para pembalap terdepan.

Spanish MotoGP Test Sprint sims: Top 6 plus Ai Ogura.

"Saya rasa ini [masalah] mencocokkan pembalap dan motor. Saya berharap bisa melaju beberapa persepuluh detik lebih cepat dalam jangka panjang, tetapi saya tidak bisa," jelasnya.

"Saya merasa nyaman dengan motor baru ini. Meskipun saya mencatatkan waktu putaran yang sama baik dengan motor '26 atau '25, saya merasa lebih nyaman dengan motor '26.

“Tetapi untuk melakukan dorongan ekstra terakhir itu tidak mudah.”

Ketika ditanya di bagian mana ia kehilangan waktu dibandingkan Bezzecchi, Ogura menunjuk pada bagian-bagian dengan kecepatan tinggi.

“Dia membawa kecepatan lebih tinggi,” jelas Ogura. “Saya pikir dia bisa berbelok seperti saya, tetapi dengan kecepatan lebih tinggi.

“Thailand adalah jenis trek yang berbeda, tetapi kami akan mengerjakannya di Thailand.”

Tes pra-musim terakhir berlangsung di Buriram pada 21-22 Februari, di mana Ogura meraih hasil terbaiknya di kelas utama sejauh ini, yaitu posisi ke-4 (Sprint) dan ke-5 (GP) pada debutnya setahun lalu.

