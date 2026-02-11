Binder Berharap Kenyamanan RC16 Baru Berujung Kecepatan

Brad Binder memang hanya berada di posisi ke-15 di tes Sepang, dengan defisit 1,188 detik yang identik dengan jaraknya ke puncak timesheets 12 bulan lalu.

Tapi, apa yang dirasakan oleh pembalap Afrika Selatan itu lebih dari apa yang terlihat di lembar hasil.

Binder, yang kini bekerja dengan eks-Crew Chief Toprak Razgatlioglu di WorldSBK Phil Marron, mengatakan kepercayaan diri dan feelingnya dengan RC16 meningkat secara signifikan.

“Saya memang tidak mampu mencetak waktu putaran yang sangat cepat, tetapi saya merasa lebih nyaman di atas motor, dan waktu putaran pun lebih mudah dicapai,” kata Binder.

“Jadi secara umum, saya cukup senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan di pit selama beberapa hari terakhir.

“Tentu saja, saya ingin lebih cepat, tetapi saya merasa jauh lebih nyaman. Jadi saya berharap kenyamanan ini akan berubah menjadi kecepatan pada tes berikutnya.”

Kecepatan satu lap akan sangat penting mengingat hasil buruk Binder di kualifikasi tahun lalu, di mana ia hanya berada di posisi ke-14, dibandingkan P7 untuk rekan setimnya Pedro Acosta.

“Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan!” aku Binder.

Brad Binder, practice start, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Lap terbaik pembalap Afrika Selatan itu di Sepang dicatat pada putaran terakhir tes, setelah menyusun paket komponen pilihan. Namun, itu bukanlah setup yang familiar baginya.

“Saya merasa jauh lebih baik. Pada dasarnya kami menggabungkan poin-poin bagus yang kami temukan untuk putaran terakhir,” katanya.

“Tetapi saya masih mencoba memahami beberapa hal saat saya berkendara. Jadi saya pikir setelah kami memiliki sedikit waktu [dengan komponen dan pengaturan yang sama], mudah-mudahan saya dapat menemukan sentuhan terakhir itu.

“Sebenarnya saya merasa cukup baik di akhir sesi. Saya rasa kita pasti bisa meningkatkan kemampuan menikung sedikit lagi, dan jika kita bisa menemukan itu, saya rasa kita bisa melaju jauh,” tambahnya.

“Semuanya dalam situasi yang sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Saya rasa sekarang, setelah para pembalap libur beberapa minggu, mereka bisa kembali ke Thailand dan kita bisa terus membangun performa.”

Tes MotoGP pramusim terakhir akan berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, satu minggu sebelum pembukaan musim Grand Prix Thailand.

