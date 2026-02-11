Belum Kencang di Tes Sepang, Diogo Moreira Tetap Tenang

Juara dunia Moto2 bertahan, Diogo Moreira, menyelesaikan enam hari yang 'melelahkan' di Sepang dengan menempati posisi ke-20 dalam catatan waktu.

Juara dunia Moto2 bertahan mencatat waktu terbaik 1 menit 58,476 detik, lebih lambat 2,074 detik dari pemuncak timesheets, Alex Marquez (Gresini Ducati).

Catatan waktu tercebut juga lebih lambat dari pendahulunya di LCR Honda, Somkiat Chantra, yang mencatatkan laptime 1 menit 58,129 detik pada tes yang sama - juga sebagai rookie - tahun lalu.

Pun demikian, Moreira memangkas 2,5 detik dari kecepatannya pada hari pertama Shakedown, tertinggal tepat di belakang sesama rookie Toprak Razgatlioglu dari Pramac Yamaha.

Diogo Moreira, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Keseimbangannya... Saya sangat lelah!” kata Moreira. “Tapi saya pikir kemajuannya sangat bagus. Hari demi hari, perasaannya semakin membaik.

“Kami membuat pengaturan dasar untuk kami, melakukan banyak putaran dan lebih memahami motornya. Saya pikir kami berada di jalur yang baik.”

Pemain berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa nasihat terbaik yang ia terima adalah untuk tetap sabar.

“Tenang… kita punya waktu sepanjang tahun untuk meningkatkan diri dan belajar. Tim banyak membantu saya. Jadi saya sangat senang dengan hal ini. Kita perlu terus seperti ini dan tentu saja kita perlu menikmatinya.”

Tes MotoGP Sepang - Perbandingan Lap Terbaik Pabrikan: 2025 vs 2026 Pabrikan Tes 2025 Tes 2026 Selisih Ducati 1'56.493s 1'56.402s -0.091s Aprilia 1'57.328s 1'56.526s -0.802s Honda 1'57.204s 1'56.874s -0.330s KTM 1'57.175s 1'57.116s -0.059s Yamaha 1'56.724s 1'57.580s +0.856s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Moreira mengakui bahwa ia memiliki kesempatan terbatas untuk berbicara dengan para pembalap Honda yang lebih berpengalaman, tetapi ia yakin akan potensi RC213V.

“Sulit untuk meluangkan waktu untuk berbicara karena pada akhirnya saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan mereka juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan,” katanya.

“Tapi saya pikir motor ini sangat bagus. Kita melihat Mir, juga Marini, juga Aleix [Espargaro] di Shakedown sangat cepat.”

Rekan setimnya, Johann Zarco, finis di posisi ke-16 secara keseluruhan, 0,875 detik lebih cepat dari pembalap Brasil itu, setelah mengatasi kesulitan pengaturan awal dengan Honda terbaru.

Moreira kini memiliki dua hari lagi untuk melakukan uji coba di Buriram pada 21-22 Februari sebelum melakukan debut balapan MotoGP-nya pada akhir pekan berikutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, Chantra telah beralih ke WorldSBK bersama tim pabrikan Honda, tetapi akan absen pada pembukaan musim di Phillip Island karena cedera saat latihan.