Vinales Yakin Bahunya Sudah Pulih Usai ‘Uji Tabrak’ di Tes Sepang

Maverick Vinales menjalani operasi untuk kerusakan ligamen setelah terlempar dari motornya dalam kondisi basah selama akhir pekan MotoGP Jerman Juli lalu.

Rumitnya cedera merusak sisa musimnya, dengan Vinales terpaksa menggagalkan upaya comeback di Grand Prix Austria, kemudian lagi di Indonesia karena rasa sakit dan berkurangnya kekuatan bahu jadi masalah utama.

Namun, liburan musim dingin telah memberi bahu kanannya waktu yang dibutuhkan untuk sembuh, sesuatu yang Vinales katakan dia konfirmasikan dengan jatuh pada hari terakhir di Malaysia.

“Hari ini saya menguji bahu dengan baik. Aku mendarat seperti ini [di bahu] ke tanah!” ujar Vinales. “Itu adalah tes terbaik yang bisa saya lakukan. Dan bahunya sempurna. Jadi bagi saya itu benar-benar sembuh.

“Saya masih harus bekerja sedikit lebih banyak, karena saya telah kehilangan sedikit kekuatan. Tapi aku cukup senang dengan kondisi fisikku sejauh ini.”

Maverick Vinales, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Vinales, yang dengan cepat merasa nyaman di atas RC16 terbaru, memanfaatkan hari terakhir untuk bereksperimen dengan opsi setup.

"Apa yang saya rasa paling baik adalah sepeda yang saya selesaikan hari pertama dan mulai hari kedua," dia menjelaskan.

“Itulah perasaan yang paling saya sukai dan dengan motor itu saya cukup puas untuk memulai musim.

“Kemudian kami menggunakan hari terakhir untuk menguji banyak item dan pada akhirnya saya mengalami kecelakaan, tetapi itu bukan dengan [konfigurasi] motor yang saya suka.

“Dan kemudian motor lainnya dengan pengaturan yang sama sekali berbeda, posisi berkendara yang berbeda, jadi saya juga tidak dapat melakukan serangan waktu yang baik.

"Tapi saya senang dengan waktu putaran yang saya lakukan di hari pertama dan hari kedua."

Vinales - yang tercepat ketiga pada hari pertama, kemudian kelima pada hari kedua - mengakhiri tes Sepang kesembilan pada lembar waktu gabungan, tetapi hanya 0,010 detik di belakang KTM tercepat Pedro Acosta.