KTM Membangun Motor 2026 "Dari Nol" setelah 2025 yang Sulit

Motor MotoGP 2026 KTM "dibangun dari nol", menurut Pedro Acosta, saat pabrikan Austria itu berusaha memutus catatan tiga musim tanpa kemenangan.

KTM belum lagi memenangi balapan MotoGP sejak 2022, termasuk di tahun 2025 yang campur aduk bagi pabrikan Austria itu.

Mereka hanya membuat sedikit langkah maju dengan RC16 di tengah krisis kuangan yang melanda KTM pada musim dingin 2024.

Baru pada paruh kedua 2025 RC16 muncul sebagai pesaing podium konsisten dengan Acosta setelah motor mendapatkan beberapa pembaruan signifikan.

KTM memiliki “banyak hal besar” untuk dicoba saat tes

Selama konferensi pers daring setelah peluncuran musim 2026 KTM pada hari Selasa, Acosta mencatat bahwa kunjungannya ke pabrik merek tersebut pada musim dingin memberinya optimisme baru untuk musim mendatang.

Ketika ditanya oleh Crash.net tentang apa yang secara spesifik dilihatnya yang meningkatkan kepercayaan dirinya, Acosta menjawab: “Yah, pada dasarnya, pada akhirnya, tahun lalu kami pergi ke Malaysia dengan beberapa pembaruan pada motor 2024 saya.

“Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, katakanlah, sampai pertengahan musim.

“Dan tahun ini saya melihat langkah besar. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi saya merasa seperti ini adalah motor yang benar-benar baru, dibangun dari nol. Dan ini membuat Anda sangat percaya diri.

“Memang benar bahwa situasi umum di pabrik tidak sama seperti setahun yang lalu.

“Anda bisa melihat dari raut wajah orang-orang, semua orang lebih tenang dan percaya diri. Ini membuat Anda percaya, katakanlah.”

Rekan setimnya, Brad Binder, menyebut motor 2025 sebagai "turunan" dari pendahulunya, tetapi mengungkapkan bahwa KTM memiliki "lebih banyak hal besar" untuk diuji musim dingin ini.

“Yah, saya pikir, tentu saja, menjelang waktu yang sama musim lalu, kami jelas memiliki lebih sedikit hal untuk dicoba,” katanya menanggapi pertanyaan dari Crash.

“Jelas ada lebih banyak hal besar dan lebih banyak hal untuk dicoba ketika kami tiba di Malaysia.

“Saya akan mengatakan tahun lalu sangat mirip dengan motor kami dari tahun sebelumnya.

“Tetapi saya pikir tahun ini, saat ini, kami memiliki lebih banyak hal baru untuk dicoba.

“Dan sudah, di Valencia, kami melihat beberapa peningkatan kecil.

“Jadi, saya cukup yakin bahwa setelah musim liburan ini, kami siap dan kami akan berada dalam posisi untuk melangkah maju.”