Fabio Quartararo Khawatir Yamaha V4 Masih Jauh dari Rival

Fabio Quartararo sudah dalam perjalanan pulang ke Eropa saat program tes Yamaha V4 dihentikan sementara pada hari kedua tes MotoGP Sepang karena masalah teknis.

Saat itu, Quartararo sudah menyelesaikan tiga hari di atas YZR-M1 V4 yang baru. Dua hari di Shakedown, plus satu hari di tes resmi, dengan cedera patah jari memaksanya pulang lebih awal.

Waktunya di atas motor sudah cukup baginya menilai potensi motor baru Yamaha, di mana ia memberi penilaian suram.

Bahkan sebelum masalah teknis membuat YZR-M1 terparkir di hari kedua, Quartararo menilai motor V4 baru Yamaha tertinggal "sangat jauh" dari rival.

Quartararo menutup hari pertama tes resmi di posisi kesembilan, 0,851 detik di belakang juara bertahan Marc Marquez. Pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Jack Miller di posisi ke-14.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan saya percaya diri karena kita melihat betapa banyak kita menderita, kita melihat bahwa catatan waktu putaran kita tidak terlalu bagus,” kata Quartararo sebelum meninggalkan Sepang.

“Tetapi satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melakukan yang terbaik, mencoba untuk berkendara semaksimal mungkin dan apa pun posisinya, mencoba untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa.”

Fabio Quartararo, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

"Kami tahu kami tertinggal sangat jauh"

Quartararo menghabiskan seluruh karier MotoGP-nya dengan Yamaha Inline4, tetapi membantah bahwa ia butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan karakter V4.

“Ya, sepenuhnya [beradaptasi dengan gaya V4]. Saya langsung merasakan di mana saya perlu berubah, di mana saya perlu beradaptasi dengan cara yang berbeda. Tapi saya pikir V4 kami juga tidak sepenuhnya sama dengan yang lain,” katanya, sebelum menyebutkan daftar kekurangan teknis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pada kemampuan menikung, traksi, elektronik, cengkeraman, dan tenaga. Jadi ada banyak hal yang perlu disesuaikan.”

Quartararo mengakui bahwa ia belum memiliki cukup waktu di lintasan untuk memahami posisi Yamaha V4 dibandingkan dengan para pesaingnya, “karena saya belum melakukan cukup banyak putaran”.

Meskipun demikian, "Kita juga melihat betapa cepatnya mereka hanya di hari pertama. Maksud saya, hanya dalam satu hari, kita melihat catatan waktu putaran, dan itu sangat cepat.

“Jadi kita tahu di mana kita berada, kita tahu bahwa kita sangat jauh, tetapi kita harus menerimanya dan bekerja keras adalah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan.”

Quartararo, yang dilaporkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Honda untuk tahun 2027, akan kembali berkendara pada tes Buriram tanggal 21-22 Februari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, Yamaha melanjutkan pengujian pada hari ketiga di Sepang, ketika Alex Rins finis sebagai pembalap M1 tercepat, di posisi ke-14 dan 1,178 detik di belakang Alex Marquez (Gresini Ducati) pada catatan waktu gabungan.

Fabio Quartararo, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Dimana posisi Quartararo jika menyelesaikan tes Sepang?

Jika keunggulan setengah detik Quartararo atas Rins pada hari pertama tes 2026 berlanjut hingga hari terakhir, pembalap Prancis itu akan berada di peringkat kedelapan dan sekitar +0,7 detik dari Alex Marquez.

Kecepatan seperti itu akan menempatkan Quartararo 0,5 detik di belakang lap terbaik Aprilia milik Marco Bezzecchi, 0,2 detik di belakang lap terbaik Honda milik Joan Mir, tetapi sedikit di depan waktu terbaik KTM milik Pedro Acosta.

Lap terbaik Rins, 1 menit 57,580 detik, 0,8 detik lebih lambat dari 1 menit 56,724 detik milik Quartararo pada tes yang sama tahun sebelumnya dengan versi final mesin Inline4.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Rins hanya terpaut 0,229 detik dari waktu Inline 2025-nya sendiri:

Laptime Yamaha MotoGP - Tes Sepang Pembalap Tes Sepang 2026 (V4) Tes Shakedown Sepang 2026 (V4) Tes Sepang 2025 (Inline4) Kualifikasi GP Malaysia 2025 (Inline4) Fabio Quartararo 1m 57.869s* 1m 57.690s 1m 56.724s 1m 57.195s Alex Rins 1m 57.580s 1m 57.892s 1m 57.351s 1m 57.945s Jack Miller 1m 58.156s 1m 57.908s 1m 57.452s 1m 57.949s Toprak Razgatlioglu 1m 58.326s 1m 58.465s N/A N/A

*Hanya turun di hari pertama.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, Alex Marquez hampir sama persis dengan catatan waktunya yang menjadi patokan tercepatnya bersama Ducati di tes Sepang 2025, sementara Aprilia/Marco Bezzecchi membuat langkah serangan waktu terbesar.:

Tes MotoGP Sepang - Perbandingan Laptime Pabrikan 2025 vs 2026 Pabrikan Laptime tes 2025 Laptime tes 2026 Selisih Ducati 1'56.493s 1'56.402s -0.091s Aprilia 1'57.328s 1'56.526s -0.802s Honda 1'57.204s 1'56.874s -0.330s KTM 1'57.175s 1'57.116s -0.059s Yamaha* 1'56.724s 1'57.580s +0.856s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

*Inline4 in 2025, V4 in 2026.

Sectors, Sepang Circuit.

Laptime Fabio Quartararo di Tes Sepang 2026 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 24.432s (+0.062s) 27.176s (+0.279s) 36.320s (+0.316s) 29.907s (+0.279s) 1m 57.869s (+0.851s)

Analisis catatan waktu lap terbaik Quartararo di V4 Sepang, saat berkendara jari yang patah, mendukung pendapatnya tentang kehilangan waktu di banyak area.

Quartararo memulai lap terbaiknya dengan sektor pembuka tercepat ke-4 yang mengesankan, hanya terpaut 0,062 detik dari catatan terbaik Marc Marquez. Namun kemudian ia merosot ke posisi ke-11 (+0,279 detik) di Sektor 2, ke-8 (+0,316 detik) di Sektor 3, dan ke-11 (+0,279 detik) lagi di Sektor 4.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fakta bahwa Quartararo kehilangan waktu sebanyak di Sektor 2 dan 3 seperti halnya di lintasan lurus panjang yang mendominasi Sektor 4, menunjukkan bahwa bukan hanya tenaga mesin yang kurang.

Yamaha tidak dikenal dengan top-speednya di MotoGP, tetapi V4 jelas membutuhkan performa yang lebih baik, dengan Quartararo 11,7 km/jam lebih lambat dari KTM milik Enea Bastianini pada hari pertama.

Menariknya, Quartararo mencapai top speed yang sama yaitu 333,3 km/jam untuk lima kecepatan tertingginya, menunjukkan bahwa putaran mesinnya dibatasi. Biasanya, kecepatan tertinggi seorang pembalap sedikit berbeda karena faktor-faktor seperti slipstream, traksi saat keluar tikungan, atau titik pengereman.

Dalam hal perbandingan kecepatan tertinggi rata-rata, 333,3 km/jam yang dicapai Quartararo menempatkannya 9,1 km/jam di belakang kecepatan rata-rata terbaik pada hari itu yaitu 342,4 km/jam yang dicapai oleh Ducati milik Marc Marquez.

Karena status konsesinya, Yamaha dapat terus memodifikasi desain mesin V4-nya sepanjang musim dan mengadakan pengujian pribadi dengan para pembalapnya.

Article continues below ADVERTISEMENT