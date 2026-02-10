Apa yang Dipelajari Razgatlioglu dari Miller di Tes Sepang?

Rookie MotoGP Toprak Razgatlioglu memang tidak mencapai targetnya untuk mencatatkan laptime 1 menit 57 detik dari tes Sepang.

Tapi, beberapa lap yang dilakukannya di belakang rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, mengonfirmasi kelebihan dan kelemahan juara WorldSBK tiga kali itu dengan Yamaha V4 yang baru.

Sempat dihentikan pada hari kedua karena masalah teknis, Razgatlioglu kembali ke trek dan menutup tes Sepang tiga hari dengan laptime terbaik 1 menit 58,326 detik pada lap terakhir.

Itu hanya berbeda tipis dari catatan terbaik Miller, yang terpaut 0,746 detik di belakang Alex Rins sebagai Yamaha teratas dan 1,924 detik dari Alex Marquez (Gresini Racing) yang memuncaki timesheets.

Toprak Razgatlioglu follows Jack Miller, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

"Jack banyak membantu saya hari ini"

"Saya mencoba memahami di mana saya perlu meningkatkan dan juga seberapa banyak saya perlu menyesuaikan gaya berkendara saya dengan motor ini," kata Razgatlioglu.

"Jack banyak membantu saya hari ini - Saya mengikutinya selama beberapa putaran untuk memahami cara mendekati beberapa tikungan yang masih rumit bagi saya.

Perbandingan tersebut menggarisbawahi bahwa: “Pada pengereman, saya kuat, saya bisa mengerem dengan keras dan menghentikan sepeda, itu sempurna. Tapi di tikungan panjang, aku masih tidak mengerti... Jack sangat kuat di tikungan panjang.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

"Saat ban Michelin wheelspin, itu tidak bisa berhenti"

Sebagian besar kesulitan, dia percaya, berasal dari memahami cara mengeksploitasi ban belakang MotoGP yang disuplai Michelin.

“Ban depan sekarang, feedbacknya sempurna, tetapi ban belakang masih sulit karena sangat sensitif. Tidak mudah bagi saya untuk memahami grip ban,” lanjut Razgatlioglu.

“Pirelli [di WorldSBK] ketika Anda merasakan wheelspin, itu mudah untuk dikelola. Tetapi ketika Michelin wheelspin, itu tidak bisa dihentikan. Pembalap lain tahu ban ini lebih baik, tetapi bagi saya itu sangat sulit.

“Anda perlu mengendarai seperti gaya Moto2 dan membuka gas dengan sangat lembut, karena ban ini sangat sensitif. Saya mencoba beradaptasi dengan ini, tim saya selalu mengatakan 'berkendara dengan mulus', tetapi untuk mengatakannya itu mudah!

“Ketika saya mengendarai motor dengan ban baru, sangat sulit untuk menunggu lama untuk membuka gas, karena di Superbike saya selalu menggunakan ban belakang untuk berbelok.

“Saya selalu menggunakan ban belakang untuk sliding dan mengambil dan akselerasi yang baik, tetapi MotoGP justru sebaliknya.

“Di Thailand, mungkin kami akan mencoba beberapa pengaturan yang berbeda, kami hanya mencoba beberapa bagian baru dan hanya fokus mengendarai sepeda.

“Tapi sekarang sepertinya kita membutuhkan beberapa pengaturan suspensi yang berbeda, karena saya butuh bantuan untuk menikung dan lebih banyak grip.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Seperti mengendarai motor turing

Salah satu eksperimen yang sudah berlangsung adalah posisi setang yang lebih tinggi.

"Ya, aku sedang mengendarai motor turing sekarang!" Dia bercanda. “Saya hanya mencoba seperti gaya Superbike, di beberapa area saya merasa sempurna, terutama pada rem, saya sangat kuat dengan setang ini, tetapi saya tertinggal di lurusan.

“Saya kehilangan sedikit top speed dan mungkin saya kehilangan sedikit di tikungan, karena setang ini tinggi, jadi tidak mudah untuk bersandar.

“Juga ini biasanya bukan gaya saya, biasanya saya tidak bersandar terlalu jauh, tetapi sekarang kami mulai mencoba mengubah gaya berkendara saya, karena MotoGP membutuhkan ini.”

Razgatlioglu memiliki satu tes pra-musim di Buriram pada 21-22 Februari sebelum debut MotoGP-nya di trek yang sama satu minggu berselang.