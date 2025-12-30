Lorenzo Menyimpan "Rahasia" dari Rossi dalam Pertarungan Gelar 2015

Mantan rekan satu tim Yamaha dan rival bebuyutan, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, terlibat dalam pertarungan sengit sepanjang karier mereka.

Namun tidak ada yang sekontroversial musim 2015, di mana Lorenzo memenangkan gelar MotoGP ketiga setelah klaim konspirasi dari Rossi terhadap Marc Marquez.

Dampak dari musim itu terus bergema di paddock, dengan episode tersebut kembali menjadi berita utama tahun ini pada peringatan 10 tahunnya.

Berbicara dengan Moto.it, Lorenzo mengungkapkan rahasia yang ia simpan dari Rossi selama musim 2015, yang sebenarnya sulit karena motorhome kedua pembalap sering ditempatkan bersebelahan di paddock.

“Saya banyak berinvestasi dalam olahraga saya,” katanya memulai. “Saya akan memberi Anda contoh untuk menggambarkan tingkat obsesi saya: Saya membeli motorhome yang dapat dibongkar sesuai keinginan saya, tidak seperti yang lain yang standar; saya dapat merakitnya secara berbeda tergantung pada kebutuhan saya.

“Saya memasang cryosauna di dalamnya, dan saya akan menempatkan diri saya pada suhu -180°C selama tiga menit setelah setiap sesi untuk memulihkan diri.”

“Kami harus mencari tempat di mana mereka bisa memproduksi hidrogen sangat dekat dengan sirkuit, di setiap kota. Asisten saya harus menempuh jarak hingga 100 km untuk mendapatkannya. Saya melakukan ini pada tahun 2015.

“Saya ingin merahasiakannya karena mereka selalu memarkir motorhome Valentino di sebelah saya.

“Saya menyuruh asisten saya untuk memposisikannya agar tidak terlihat. Dia harus memasang hidrogen sehingga tidak ada yang melihatnya, bahkan asisten Valentino pun tidak.

“Saya tidak ingin siapa pun tahu, bahkan manajer saya pun tidak tahu, semua ini hanya untuk merahasiakannya dan memiliki keunggulan kompetitif.”

“Saya membawa dokter, fisioterapis, semuanya. Saya melakukan segalanya dan menginvestasikan segalanya untuk menjadi lebih kuat setiap hari.”

Dampak dari musim 2015 dan respons Yamaha yang kurang antusias terhadap gelar juara dunia Lorenzo akhirnya membuat pembalap Spanyol itu pindah ke Ducati pada tahun 2017.

Ia pensiun dari MotoGP pada akhir tahun 2019, setelah musim tunggal yang diwarnai cedera bersama tim pabrikan Honda.

Lorenzo akan memiliki peran yang lebih aktif di paddock tahun depan, karena ia akan menjadi pelatih pembalap Maverick Vinales.