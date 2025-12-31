Mantan Kepala Kru Mengenang "Titik Terendah" Marc Marquez di Honda

Mantan Crew Chief Marc Marquez, Santi Hernandez, mengenang "titik terendah" bagi juara MotoGP tujuh kali itu selama tahun terakhirnya bersama Honda pada tahun 2023.

Marquez memenangkan gelar juara dunia ketujuhnya di kelas utama pada tahun 2025 setelah mendominasi dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race untuk tim pabrikan Ducati.

Itu menandai gelar juara dunia pertamanya dalam enam tahun dan merupakan puncak dari kerja keras selama lima tahun setelah cedera lengan serius yang dialaminya pada tahun 2020.

Marquez menjalani empat operasi besar dalam dua tahun, dengan harapan hal ini akan mengembalikannya ke level yang cukup baik untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Tapi, performa motor Honda yang mengecewakan pada tahun 2023 membuat Marquez meninggalkan HRC setahun lebih awal untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Momen penting tahun 2023 terjadi di Jerman. Di sirkuit yang didominasi Marquez di MotoGP, ia terjatuh lima kali dan memutuskan untuk tidak memulai balapan.

Berbicara dalam dokumenter DAZN, Hernandez - yang mendampingi Marquez meraih enam gelar di Honda sebagai Crew Chief - mengenang "titik terendah" pembalap Spanyol itu di tahun 2023.

“Secara logis, pada tahun 2023, ketika dia kembali, setelah menjalani operasi lain, pemulihan lain, dan kembali berkendara, hasilnya tidak akan muncul... Sebelumnya, dia masih akan berkata, 'Lenganku tidak baik-baik saja, pasti lenganku yang bermasalah,'” katanya.

“Sekarang, Anda menjalani operasi lain; mereka memberi tahu Anda bahwa lengan Anda tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, tetapi Anda tidak lagi memiliki keterbatasan yang Anda miliki sebelumnya.

“Ya, tentu saja ada keterbatasan. Begitulah adanya; tidak akan pernah sama seperti sebelumnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi kau menyadari kau akan kembali, dan kau berkata, 'Wow, mungkin ini bukan solusinya. Mungkin waktuku telah tiba, mungkin ini salahku.'

“Kau mulai meragukan diri sendiri, kau melihat hasilnya tidak kunjung datang.

“Jatuh satu demi satu, sampai pada titik di mana kau bertanya pada diri sendiri: 'Ini salahku. Mungkin ini salahku. Mungkin karier olahragaku sudah berakhir. Aku harus menutup bab ini sekarang, mungkin aku harus pulang.’”

“Ini adalah momen-momen ketika Anda melihat Marc mencapai titik terendah.”

Marquez telah mempertahankan hubungan baik dengan tim Honda lamanya sejak pindah ke Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ketika ia memenangkan gelar juara 2025 di Jepang, ia berbagi podium dengan Joan Mir, yang berarti ia dapat merayakan kemenangan di parc ferme bersama mantan kru Honda-nya.