Penjelasan: Di Balik Peningkatan Kecepatan Satu Lap Yamaha di 2025

Yamaha masih belum meraih kemenangan di MotoGP sejak Fabio Quartararo memenangkan Grand Prix Jerman 2022, tetapi meskipun hanya mencetak satu podium Grand Prix pada tahun 2025, mereka telah menunjukkan kemajuan.

Secara khusus, Yamaha memecahkan masalah suhu pada ban, memungkinkan mereka untuk lebih eksplosif dalam kualifikasi, sebuah peningkatan yang ditunjukkan oleh lima pole position Fabio Quartararo pada tahun 2025 – lebih banyak dari pembalap lain selain juara 2025 Marc Marquez.

Tidak ada yang meragukan Quartararo, yang dikenal sebagai salah satu pembalap kualifikasi terbaik MotoGP. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa YZR-M1 juga mengambil langkah maju dalam kecepatan satu lap.

Menurut Manajer Two-Wheels Michelin Motorsport, Piero Taramasso, YZR-M1 kini lebih baik dalam hal menghasilkan panas ban, khususnya ban belakang.

“Di masa lalu, masalahnya adalah mereka tidak dapat langsung memberikan banyak energi, mereka tidak dapat memanaskan ban,” jelas Manajer Motorsport Michelin Two-Wheel, Piero Taramasso, kepada MotoGP.com.

“Sekarang mereka telah memperbaikinya, dan Fabio [Quartararo] sangat kuat untuk melakukan itu karena dia sangat agresif, dia mengerem dengan sangat keras.

“Dengan cara ini, berat motor masuk ke ban depan, ban belakang. Dia menghasilkan suhu yang cukup untuk mendapatkan grip.”

Direktur Teknis Yamaha MotoGP, Max Bartolini, menambahkan bahwa pengalaman Quartararo dengan YZR-M1 telah memungkinkannya untuk mengembangkan atribut spesifik yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan terbesar motor tersebut: kecepatan di lintasan lurus.

“Dia [Quartararo] tumbuh di Yamaha, jadi dia tahu karakter positif dan negatif dari motor ini,” kata Bartolini. “Dia sangat pandai menafsirkan motor ini dan memahami batas kemampuan motor ini.

“Selain itu, Jack [Miller] juga mencetak beberapa lap cepat yang sangat bagus, jadi saya pikir ini adalah peningkatan yang kami dapatkan.

“Tentu saja, masih belum cukup karena kami seharusnya lebih konsisten berada di dua atau tiga baris terdepan.”

Jika posisi pole membuktikan peningkatan performa Yamaha dalam satu putaran, podium tunggal mereka – yang diraih Quartararo di Jerez – membuktikan kurangnya performa mereka yang berkelanjutan pada hari Minggu.

“Ketika ban kehilangan cengkeraman, seperti halnya semua orang, yang lain kehilangan 0,2 dan kami kehilangan 10 – inilah masalah yang kami hadapi saat ini,” jelas Bartolini.

“Jika Anda memiliki rentang cengkeraman yang dapat Anda sesuaikan, yaitu ketika ban masih baru, jauh lebih mudah dan Anda dapat menggunakan potensi motor.

“Ketika ban aus, Anda sama sekali tidak dapat menggunakan potensi motor karena sulit untuk mengendalikannya.”

Bartolini menambahkan Quartararo juga berusaha menyesuaikan gaya berkendaranya untuk melindungi ban: “Fabio mencoba mengendalikan, coba membuka gas dengan hati-hati, mencoba meningkatkan kecepatan, mencoba membuat semuanya semulus mungkin.”

Taramasso juga mengatakan bahwa menurutnya karakteristik Yamaha menjadikannya motor yang seharusnya bekerja lebih baik dengan ban bekas daripada ban baru, karena seiring ausnya ban, gripnya berkurang.

“Saat ban masih baru, tingkat gripnya cukup tinggi dan motor menempel sangat kuat di lintasan balap,” katanya.

“Jika Anda memberikan energi dan beban, maka ketika ban tiba-tiba kehilangan cengkeram, gerakannya cukup kuat, cukup agresif, dan motor bergerak sangat banyak.

“Yamaha tidak bisa meluncur, tidak bisa mempertahankan kecepatan yang cukup.

“Saat ban ini digunakan, pergerakan ban menjadi lebih progresif, lebih lembut, sehingga lebih mudah diantisipasi.

“Ini membantu Anda mendapatkan jalur yang tepat, dan ini adalah sesuatu yang dapat membantu Yamaha karena kita tahu bahwa kekuatan Yamaha terletak pada kecepatan di tikungan.”